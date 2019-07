¿Sabes cómo se vuelve a nacer a los 50 años?

Por Mia Harbitz y Mildred Rivera*

Alguna vez te has preguntado ¿qué harías diferente si volvieras a nacer? Paulina Quispe Huamán, de nacionalidad peruana y madre de seis hijos tuvo la oportunidad de volver a nacer a la edad de 50 años. Recientemente Paulina recibió por primera vez su certificado de nacimiento y tarjeta de identificación ciudadana.



Antes, Paulina vivía pero no existía, ni en su comunidad, ni en su país. Vivía en las sombras de la sociedad y ajena a todos los derechos y obligaciones que otorgan portar un documento de identidad, tal como, el derecho civil de ejercer el voto, asistir a un centro de salud o recibir los beneficios de programas sociales del gobierno, por mencionar algunos. Puede sonar cruel, pero, a ojos de las autoridades, sus seis hijos no tenían mamá, ya que no existía ningún registro sobre ella. Tampoco sus hijos tenían ningún derecho o acceso a ningún beneficio, sí así lo hubiera requerido Paulina. ”



¿Por qué tardó Paulina 50 años en ser reconocida como ciudadana? Resulta que su pueblo Anexo de Viñas Distrito de Pampas Província de Tayacaja ubicado en la región de Huancavelica, ubicado a 495 km de Lima, Perú, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es una de las zonas más pobres de Perú. Paulina, quién vive con menos de US$2 dólares por día, nunca tuvo los recursos necesarios para cubrir los costos de transporte y de realización del trámite (fotografía, fotocopias, etc.) para procesar el documento de identidad.



Cámara… Acción



Gracias a la agencia gubernamental Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) que reconoció estos factores limitantes y solicitó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que constó de una donación de US$500.000, se puso en marcha en el 2010 un programa de registradores itinerantes. Estos registradores, no sólo se desplazaron a la región alejada de Huancavelica, realizaron la tarea de visitar puerta por puerta con sus equipos fotográficos y todo el material necesario para hacer el registro y la entrega el certificado de nacimiento. Algunos de ellos, bilingües (español/quechua) lo que les permitió comunicarse de forma apropiada con los benefactores y ganar su confianza. También se realizaron campañas instalando carpas en plazas públicas y promoviendo la importancia de utilizar los servicios de registro por radio y medios comunitarios a los 7 departamentos de Huancavelica.



En un periodo de tres años, en Huancavelica se reconoció jurídicamente la existencia de 100.000 ciudadanos de distintas edades, quienes recibieron por primera vez el documento de identidad. La existencia de casi el 10% de la población de América Latina y el Caribe no existe en los registros públicos, pues no cuenta con una identidad legal. ¿Se podría replicar el mismo modelo en otros países? Es muy posible. Un país no puede funcionar adecuadamente cuando una parte de su población no existe.



Ahora que sabes cómo se vuelve a nacer a los 50 años, preguntante ¿qué puedo hacer para ayudar a que nazcan muchas personas en tu país?



*Sobre las autoras



Mia Harbitz es Especialista Líder en Registros en la División de Capacidad Institucional del Estado del Departamento Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Síguela en Twitter @MiaHarbitz



Mildred Rivera es Asociada Sénior de Comunicaciones de la División de Manejo de las Comunicaciones en la Oficina de Relaciones Externas del Banco Interamericano de Desarrollo. Síguela en Twitter @MildredRriveraD