5 trucos para unas fiestas menos contaminantes

Se acerca la temporada de fiestas y con ella las vacaciones, los viajes, los reencuentros con la familia, pero también, en muchas ocasiones, el consumo desenfrenado, la generación de residuos y otras actitudes poco respetuosas con el medio ambiente.



Existen algunos trucos para reducir nuestro impacto medioambiental en esta época del año y, por qué no, adoptarlas como propósitos de año nuevo para el 2014:



1. Crea un árbol de navidad sostenible: En vez de utilizar un árbol cortado para la época navideña o hecho de plástico contaminante y no reciclable, sé creativo: decora alguna palmera que tengas en casa o utiliza ramas secas para crear un árbol de navidad sostenible y biodegradable.



2. Envuelve tus regalos con materiales reutilizables: ¿Conoces el Furoshiki? Se trata de una técnica japonesa para envolver regalos con tela, utilizando diferentes estilos y sin crear residuos. En este video puedes aprender la técnica paso a paso.



3. Pásate a las lámparas LED: este tipo de lámparas ahorran hasta un 80% de energía, por lo que aunque la inversión inicial es mayor, a largo plazo los ahorros en la factura de la luz compensan el gasto. Además, al consumir mucha menos energía, reducirás tu huella de carbono. Otra opción son las luces solares: aunque este nublado los paneles solares absorben suficiente energía para iluminar tu árbol sin utilizar electricidad.



4. Recicla tus envases de manera creativa: Las botellas hechas de PET pueden ser reprocesadas varias veces, pero si no se reciclan pueden tardar hasta 750 años en biodegradarse. Por eso es importante reciclar estos envases o crear objetos decorativos con ellos como jarrones, macetas o incluso lámparas. Aquí van algunas ideas.



5. Come menos carne: La ganadería genera más emisiones de gases de efecto invernadero que el sector del transporte, según la FAO. Si se incluyen las emisiones por el uso y cambio de la tierra, el sector ganadero es responsable del 9% del CO2 procedente de las actividades humanas a nivel global y produce grandes cantidades de gases peligrosos como el óxido nitroso, que procede del estiércol y que es 296 veces más perjudicial que el CO2, o el 37% de todo el metano producido por la actividad humana, un gas 23 más veces más perjudicial que el CO2 y que se origina en su mayor parte en el sistema digestivo de los rumiantes. Por todo esto, puede ser una buena idea repensar nuestros menús y reducir el consumo de vacuno en estas fiestas.