Las ciudades, para caminar

Hace años me sorprendía que unas ciudades me invitasen a caminar, mientras en otras el solo hecho salir de casa fuera un fastidio. Una zona verde o una calle tradicional eran suficientes para atraerme y desviarme un par de cuadras aunque eso supusiera caminar más. Había algo más detrás de la existencia de un parque o de algunas casitas bien restauradas que aún no identificaba.





Foto: CTS EMBARQ México.

Al tiempo descubrí que existe toda una corriente de diseño urbano que promueve el caminar, el uso de la bicicleta y el transporte público en las ciudades. Se trata del Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (DOTS) - TOD por su nombre en inglés, Transit Oriented Development – enfocado en construir barrios amigables con el peatón, el ciclista y el transporte público, para que moverse sea agradable y seguro. Además mezcla áreas residenciales, comerciales y de oficinas de forma complementaria en poco espacio, para que se pueda caminar a cualquier parte en 20 minutos o menos. En estos barrios se busca evitar el uso del automóvil que se compensa con transporte público accesible y eficiente.



Las ventajas del DOTS van más allá de promover un transporte más eficiente en términos económicos. Los desarrollos urbanos que siguen esta tendencia se vuelven más vibrantes y refuerzan la actividad social y económica en la zona. La movilidad sustentable que se desarrolla genera beneficios a la salud, y además una movilidad con menores emisiones de gases de efecto invernadero.



Al sumar todos estos beneficios se obtienen importantes ahorros en costos urbanos, en salud, en transporte, además de otros económicos para los comercios locales al haber más gente en la calle. Recientemente, Colombia ha desarrollado una propuesta para capitalizar estos beneficios y reinvertirlos en la promoción de DOTS. Para saber más sobre el caso, entra en este webinar sobre la NAMA (Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación, por sus siglas en inglés) de DOTS de Colombia que se celebró en diciembre como parte de las actividades de la Comunidad de Transporte del Portal Finanzas Carbono, un punto de encuentro entre expertos vinculados con transporte con el objetivo de proveer información sobre cambio climático en el sector.



* Sayel Cortes es Ingeniero Ambiental con Maestría en Economía y en Políticas y Estudios Globales. Ha trabajado en diversos temas de sustentabilidad urbana en Asia y América Latina durante los últimos 5 años, especialmente en las áreas de cambio climático, movilidad sustentable, y desarrollo urbano.