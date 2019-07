La manzana podrida

“No se puede hacer nada de bueno, porque los hombres buenos han desaparecido y los malos se han multiplicado”

Simón Bolívar



Realmente es bien triste, cuando los líderes llegan a ostentar el poder de forma improvisada, cuando lo hacen de una manera desorganizada y sin ni siquiera un equipo de gobierno constituido; esta premisa sala de una obra literaria ¨ El Príncipe ¨ de Nicolás Maquiavelo, que dice que todo político que se aprecie de ser un buen político debe conocerla, hace igualmente referencia a que la imagen del príncipe va a depender en un 100% de las imágenes de sus ministros.Llevo a colación todo esto porque realmente he visto con profunda preocupación como en este gobierno de los cambios profundos, día a día es penetrado, invadido por personajes que distan mucho de ser verdaderos revolucionarios, verdaderos hombres probos llenos de ímpetu por hacer bien las cosas y sobre todo por dejar bien parado a su jefe.Como es el caso del candidato a la gobernación de Barinas por el PSUV Adán Coromoto Chávez Frías, quien es el hermano mayor del líder de esta revolución bonita a como ellos llaman nada más y nada menos que el comandante Chávez.Sabemos que todas las desgracias salieron desde que comenzó este mundo en el huerto del Edén, cuando Eva inducida por la culebra comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Eva también induce Adán para que comiera esa manzana por la cual Dios sacó a los dos seres del Edén.Por solamente Adán haber mordisqueado ese fruto, “la manzana de la discordia” desde ese momento él hombre cayó en desgracia de por vida… pareciera ser que se repite esta historia, pero en la política de Barinas, se que las verdades duelen, pero hay que decirla en la cara duélale a quien le duela, muy bien lo decía nuestro libertador Simón Bolívar, el que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y después de oídas debe aprovecharse de ellas para corregir los males que la produzcan los errores.Como dice el dicho, “los burros se buscan para rascarse”, el candidato del oficialismo de Barinas, Adán Chávez como es de nuestro conocimiento desde que se montó su hermano en la silla de Mira flores y su padre en la silla del marques del Pumar, ha estado siempre fuera del Estado Barinas, lo han puesto en diferentes cargos fuera y dentro del país, una sóla vez fue candidato a la constituyente y no fue electo por Barinas sino por Mérida por una gran razón, por el rechazo que tiene dentro el Civismo barinés y por otras razones más que lo obligó a ser electo por el porta avión de Chávez.Posterior de eso, estuvo en diferentes cargos del gobiernonacional, en la Dirección Nacional del CTN del MVR y después se fue por varios años a la isla de Cuba como embajador y retornó de nuevo como Ministro del Poder Popular para la Educación y se impuso contra el grupo del dúo dinámico “Julio y Wilmer” a la candidatura de la Gobernación de Barinas, por caprichos familiares.Todos sabemos que en una cesta de frutos cuando hay un frutodañado hay que sacarlo, por que los demás frutos sanos sedañan. Hago referencia a que en días pasado se nombró por losmedios de comunicación el fulano comando de campaña Adán.Ese nombramiento dio estupor a los barineses por esa manzanapodrida que está dentro del comando de campaña, personajesque deberían estar en la curva del manguito, como lo es lacárcel de Barinas, pero aunque los metamos a todos en el saco rojo, por allí se salvan algunos que pueden ser un poco honesto, pero son contados con los dedos de la mano a los que no podemos calificar de “Choro”.La palabra Choro en el lenguaje del hampa significa ladrón. En Barinas hay muchos ladrones y también chorros de la política que desde el inicio de sus andazas en esos menesteres han venido acumulando detrás del perfil oscuro de su personalidad un rosario de actitudes al margen de la ley, pero llega él momento que su misma conciencia, los traiciona y ya no pueden seguir ocultando su procedencia, su origen y de la noche a la mañana, sin más tón ni son, se quitan la máscara y quedan al desnudo ante la opinión pública como unos verdaderos choros, lo que siempre han sido en su accidentada y perrísima vida.Empiezo por uno al que conocemos como Antonio Albarrán, quien estuvo involucrado Irregularidades en el manejo de fondos públicos para la ejecución de obras en el Complejo Agroindustrial Azucarero “Ezequiel Zamora” S.A., (CAAEZ, S.A.) del estado Barinas y que hasta fue sancionado por la Asamblea Nacional por la comisión de la contraloría la cual Pedro Carreño estaba presidiendo en el aquel momento. Albarrán, quien se desempeñó en el cargo de Presidente de la Junta Directiva del Complejo Agroindustrial Azucarero “Ezequiel Zamora”, S.A. (CAAEZ, S.A.), entre período 2003 al 2005, dada su actuación en el desempeño del cargo antes mencionado permitió que se ocasionara un daño al patrimonio público, daño contenido dentro y las siguientes normas jurídicas:• Por haber autorizado y aprobado con su voto en junta directiva, el pago indebido de las utilidades o excedentes en las contrataciones que celebraba con el 62 Regimiento de Ingenieros, los cuales se reflejan en la partida de precios unitarios como ganancia del diez por ciento (10%) a favor del 62 Regimiento de Ingenieros, cuando esta unidad desconcentrada del Ministerio de la Defensa no persigue fines de lucro, pudiendo encuadrarse su conducta en el delito de Obtención ilegal de utilidad en actos de la Administración pública, previsto y sancionado en el arto 72 de la Ley Contra la Corrupción.• Por haber acordado la cancelación de valuaciones por obras no ejecutadas por el 62 Regimiento de Ingenieros; el pago de estas obras se realizó posteriormente a empresas subcontratadas, contraviniendo esta conducta lo dispuesto en el articulo 80 numeral 2 de la Ley Contra la Corrupción.• Por actuar con negligencia o imprudencia en la preservación ysalvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo, contrario al mandato que como funcionario público tiene de proteger los recursos del Estado y actuar con la diligencia de un buen padre de familia, situación que configura el hecho generador de Responsabilidad Administrativa, previsto en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.• Por no haber solicitado a las empresas contratadas las garantías necesarias y suficientes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, situación que se verifica al rescindirse el contrato a la empresa Constructora Los Raudales, por declararse ésta imposibilitada de cumplir la obligación, de allí que la empresa VIAPECA culminó esos trabajos. De esta rescisión no se verificó la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento y la de anticipo, por lo que no cumplió con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, configurándose su presunta Responsabilidad Administrativa en el numeral 9 del artículo 91 ejusdem.• Por no haber realizado una comparación de precios que permitieradeterminar si realmente lo presupuestado por las empresas estaba en correspondencia con los valores reales del mercado para considerarlo precios justos y razonables, garantizando así el principio de la competencia y transparencia de los actos de la Administración Pública, conducta omisiva que pudiera configurarse como un supuesto establecido en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.• Por no haber solicitado la rendición de cuentas al 62 Regimiento de Ingenieros de los recursos que le habían otorgado para su administración, situación que se encuentra prevista como un hecho generador de responsabilidad administrativa previsto y sancionado en el articulo 91 numeral 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.Omisión al control previo, establecido en el numeral 9 delartículo 91 la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.El incumplimiento en las cláusulas estipuladas en los conveniosde cooperación inter-institucional, al deber de vigilancia y control sobre los fondos públicos, configurándose en hecho generador de Responsabilidad Administrativa, contemplado en el artículo 91 numeral 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.Sanción pecuniaria generada por el incumplimiento de losprocedimientos en el Decreto con Rango de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, que podría configurarse en el contenido del numeral 1 del artículo 114 , debido a que el funcionario público procedió a seleccionar empresas por Adjudicación Directa o Licitación Selectiva, en franca violación de lo dispuesto en la ley antes mencionada, y su respectivo reglamento, es decir, no verificó la inscripción de las empresas en el Registro Nacional de Contratistas.Esto se le demostró y generó una sanción administrativa para Albarrany ese sancionado está hoy dentro de ese comando como analista político imagínense lo que nos espera en el próximo gobierno. Pero éste no es el único cuestionado también están otros que son los concejales de Barinas los cuales están siendo denunciados e investigados por el Ministerio Público en el caso de las fundaciones ilegales que fueron creadas por algunos concejales del municipio Barinas a finales del año 2006 y a las cuales se les aprobó recursos económicos del presupuesto participativ municipal del ejercicio fiscal 2007. Por la creación de fundaciones fantasmas y otros hechos irregulares estarían involucrados los concejales Omar Castro, Vicente Uzcátegui, Javier Salazar (actual presidente de la Cámara Municipal de Barinas), Antonio D’Lorenzo y Juan Guédez. Estos señores son miembros también de dicho comando de campaña de Adán.Se me olvida otro que es un legislador regional, que no ha sido señalado de guisero, pero si de Latín Lover, es señalado por las mujeres del CLR Barinas como el arrasador de las hembras, que también vive una vida pública de caña y miche y ha sido señalado de haber chocado el vehículo del Poder Legislativo hecho que hasta el mismo comandante Cazorla denunció en su columna hace varias semanas atrás.Lo que se comenta sobre los integrantes del comando de Adán es que hasta le dicen: “Alí Baba y los 40 ladrones” Alí Baba se puede decir que es Adán y los 40 ladrones son los integrantes de este comando, pero no todos sino algunos que están rayados, como les parece mis apreciados cibernautas esta es la gente que nos quiere gobernar en esta revolución bonita… Todos estos elementos reflejados son determinantes para que Adán saque a todos estos mencionados y otros que están en la cola a la espera para sacarle los trapitos al sol, sabemos que lo que han hecho es manchar la imagen, del candidato del PSUV y terminando de empobrecer y de hundir la gestión administrativa del Maestro Chávez, con estos guiseros.Muy bien lo decía nuestro libertador Simón Bolívar: “Los asesinos, los ingratos, los maldicientes y los traidores, han rebosado la medida de mi sufrimiento,no hay día, no hay hora, en que estos abominables no me hagan beber la hez de la calumnia..”