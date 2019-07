Partidos de futbol en versión “LIGHT”

A todas nos pasa que arrancamos a ordenarnos con la alimentación y de pronto caen el montón de compromisos y sentimos que la “dieta “ se nos fue al traste.

Te recomiendo que no pienses que estás a dieta pues si no la cosa va a estar más complicada, es necesario establecer hábitos y estrategias que te permitan escoger los alimentos de manera que ahorremos calorías en donde sea posible y que controlemos los excesos para no perder el balance.

Muchas disfrutan del futbol por iniciativa propia y otras por contagio de nuestras parejas o del ambiente nacionalista que nos embarga cuando nuestra selección nos está representando o cuando juega nuestro equipo favorito.

Aquí te menciono algunas estrategias para que los días de futbol no te hagan perder el equilibrio en tu alimentación:

Si vas al estadio come algo antes de salir de casa o lleva algo pequeño para comer mientras buscas alguna opción más sana al salir del evento.

Asegura en cualquier situación consumir abundante cantidad de agua o bebidas bajas en azúcar y calorías.

Establece con anticipación el lugar en donde verás el partido para revisar cuáles son las opciones menos malas que podrás escoger o simplemente te preparas para llevar algunas cosas de picar.

Si te reúnes en la casa de algunos amigos lleva una o dos bocas sanas, estas pueden ser a base de jamones, quesos, vegetales en trocitos con algún dip de yogurt natural con queso o filadelfia light, o también una pasta de garbanzo como el hummus. El atún con galletitas es bastante útil.

Si vas a algún lugar busca cómo disfrutar de opciones ricas en proteínas, como ceviches, un churrasco en bocas, muslitos de pollo con barbacoa asados, brochetas de pollo, carne o cerdo, asadas o a la plancha. Las proteínas llenan bastante y no te alborotan el apetito.

Evita las frituras y los chips, son altos en grasa y en sal, como llenan poco comes mucha cantidad y así incrementas tu consumo calórico.

Mientras disfrutas el partido puedes hacer tu cena o almuerzo dependiendo de la hora. Busca una opción balanceada, es decir con una proteína (carne, pollo, carne o pescado) abundantes vegetales y ensalada y poca cantidad o cantidad moderada de arroz , frijoles, tortillas o de otras harinas.

Si tu opción más viable es a base de pan, los sándwich de pollo a la parilla , una buena hamburguesa con una torta de carne magra, los burritos o wraps de pollo son opciones que resuelven y satisfacen bastante. Evita las frituras.

Modera la cantidad de licor que consumes, 3 a 4 cervezas pueden funcionar bien y los otros tipos de licor que sean con agua en vez de jugos ,gaseosas o mix dulces.

En cualquier lugar y situación puedes practicar tu estilo de vida saludable, disfruta la emoción del futbol sin excederte en calorías.