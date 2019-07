Francisco Silva Velázquez Francisco Silva Velázquez ¡Qué buena “jugada”! Analizando todo lo sucedido durante los últimos días en nuestro país en lo referente a la situación política generada por la suspensión de la personería jurídica de los Partidos Movimiento ...

Jul. 8, 2008, 8:12 a.m.

Analizando todo lo sucedido durante los últimos días en nuestro país en lo referente a la situación política generada por la suspensión de la personería jurídica de los Partidos Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y Partido Conservador (PC) por parte del CSE, he llegado a la conclusión de que como diría un cronista deportivo sobre la actuación de un deportista en un juego de fut, beis o cualquier disciplina deportiva, o más bien la estrategia montada por un manager o director técnico para lograr el triunfo de su equipo “!qué jugada!” la del MRS, pero para que la jugada sea todo un éxito se requiere de que el equipo contendiente sea tomado por sorpresa y como dijo un gran pensador político (¿) “El fín justifica los medios”.



Digo que fue una gran jugada por que al observar la manera en que los medios de comunicación se desbordaron en apoyo a la huelga de “hambre” de Dora María Téllez y otros que por cierto no ocuparon mucho el interés de los medios por no ser tan importantes y que ni siquiera a como se dice popularmente no aguantaron el gas, por qué se retiraron al segundo día, en cambio milagrosamente Dora María soportó trece días sin ingerir alimento y todos los días se levantaba de su hamaca para brindar largas declaraciones y entrevistas y es más el día que decidieron por prescripción médica que debía dejar su lucha salió tranquilamente caminando y con su cara muy poco maltratada por el “sacrificio”, lo que me lleva a pensar que es extra terrestre o sencillamente ocurrió un milagro por que no conozco a nadie que después de tantos días sin ingerir alimentos pueda salir de esa manera.



Mi observación para él o los que idearon ese gran circo es por que me tomé la molestia de escudriñar los periódicos de circulación nacional desde la fundación del MRS y descubrí que nunca ocuparon primeras planas ni muchos menos ocho columnas, ni siquiera en el periódico en el cual tiene intereses familiares uno de sus más grandes dirigentes, nunca le prestaron tanta importancia, lo mismo sucedía con programas de opinión y noticiosos en la televisión y ya no se diga en la radio, por eso creo que fue una gran “jugada” la que montaron y tomaron por sorpresa a todos aquellos que se creen grandes conocedores de estrategia política.



Esas y esos agentes políticos lo que lograron con su “solidaridad” y visitas frecuentes a la llamada “champa de la democracia” con la idea de robar cámaras, fue únicamente el de alcanzar el título de tontos útiles a la estrategia emprendida por el MRS que como Partido Político nunca fue capaz de atraer la atención de los votantes a través del convencimiento mediante un programa o candidatos que fuesen creíbles y alcanzar la representatividad a través del voto popular.



Ellos –el MRS-- nunca lograrán ser una opción política de arrastre popular, porque jamás alcanzaran solidez política-partidaria, pues han permitido que su lucha e imagen ante los nicaragüenses y sobre todo ante los revolucionarios se vea empañada por abrazos, besos y criterios compartidos con personas y partidos políticos que tienen las manos sucias y principalmente que su ideología va en contra de los intereses de la nación y de la población mas desposeída, como lo han demostrado a lo largo de la historia antigua y reciente de nuestro país, pero al final solamente digo fue “UNA GRAN JUGADA”.