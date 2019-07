3 razones para que el 2016 sea un año saludable

Creo que casi todas arrancamos un nuevo año con metas, propósitos y nuevas resoluciones.

Los propósitos de mejorar aspectos relacionados con la salud en general son planteados con gran frecuencia.

Dentro de estos tenemos el dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, comenzar a hacer ejercicio y a colocarse en forma, mejorar los hábitos de alimentación, bajar peso, controlar el estrés, etc.

Muchas han venido año con año planteándose estas metas y la emoción dura el mes de enero, pues para febrero ya pasaron a la lista del olvido.

Todo cambio implica esfuerzo, muchas veces sacrificio, perseverancia y sobre todo mucha conciencia de los beneficios que tendremos al haber modificado lo que queremos.

Quiero compartir con ustedes algunas razones por las que es necesario hacer las ganas para tener una vida más saludable.

CUIDARSE ES QUERERSE A SÍ MISMA: la agitación y corre corre diario nos han hecho perder la conciencia de cuidarnos. Nos hemos vuelto máquinas de producir dinero en donde muchas veces no hay tiempo para nada. Cuidarse , vigilar lo que vamos a comer, sacar tiempo para ejercitarnos físicamente, establecer una rutina de descanso, realizar una actividad que nos llene de satisfacción (leer, bailar, hacer manualidades, tocar un instrumento) son aspectos que no se deben descuidar. Todo esto no son lujos, es tener claro que existimos y que nuestro cuerpo requiere cuidado y amor, una manera de decirnos ME QUIERO MUCHO es estableciendo una vida más sana. Todo esto no es para verse mejor o estar “pompeada y musculosa” es mucho más profundo, es la conexión con nosotras mismas.



SENSACIÓN DE BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL: cuando poco a poco vamos estableciendo cambios en nuestro estilo de vida la sensación de bienestar va a ser física pues nuestro cuerpo siente la mejoría , hay más energía , estamos más descansadas, disfrutamos más de las cosas, tenemos mayor control sobre el tiempo, hay más ligereza a nivel digestivo y además se siente el beneficio a nivel mental y emocional al sentirnos orgullosas de los logros alcanzados , de los beneficios recibidos y además mayor percepción de que somos importantes, que nos atendemos y dedicamos tiempo.

EJEMPLO Y TESTIMONIO DE VIDA: cuando establecemos nuevos comportamientos y estos nos benefician las personas que nos rodean notan el cambio, nos ven más saludables, con más energía y llenos de vida. Algunos nos elogian y animan a seguir, otros nos hacen boicot y burlas. Creo que lo más importante es saber que esto tiene impacto a nivel familiar y además en todos los círculos en los que nos desenvolvemos. Con nuestra vida más sana, además, impulsamos a los que más queremos a tomar un camino similar que les brindará beneficios.

Perseverá en este nuevo año con los cambios en tu estilo de vida, al final te sentirás muy orgullosa de vos misma.