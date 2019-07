Rebeca Velásquez Rebeca Velásquez ¿Música del recuerdo? Recuerdo que en mi adolescencia hablar de la música del ayer, era hablar de grandes cantautores y de músicos que interpretaban temas clásicos que inspiraron grandes amores, que marcaron una ...

Recuerdo que en mi adolescencia hablar de la música del ayer, era hablar de grandes cantautores y de músicos que interpretaban temas clásicos que inspiraron grandes amores, que marcaron una época o que inspiraron grandes luchas, pero todo pasa y todo queda…” a como diría Joan Manuel Serrat y hoy me queda la nostalgia de esa época, porque han surgido efímeros géneros musicales como el reggaetón, que hoy pone de “moda” un tema y seis semanas después ya nadie lo recuerda.

El domingo pasado, disfrutaba de una mañana junto a mis hijos y escuchando la radio, sonó la Gasolina, un tema de Daddy Yankee y el gesto de enfado en el rostro de mi hija de doce años no se hizo esperar y seguido gritó: “No puede ser… esa canción es del recuerdo, me decepciona la Radio Hit”.



Esa expresión me hizo reflexionar sobre lo que nuestros hijos e hijas escuchan o consumen a través de la radio o la televisión. A partir de ese momento decidí escuchar completita “la gasolina” y otros temas de diversos autores, y me percato de la andanada de epítetos y vulgaridades que contiene como “súbele el mambo pa' q mis gatas prendan los motores, Que se preparen q lo q viene es pa q le den culo”. Y les confieso que para ejemplificar busque en la lista de canciones la más pálida.



A partir de ese momento pongo mayor atención a lo que mi hija escucha a través del reproductor de música (ipod) que tiene una desventaja para mí, porque lo escucha mediante audífonos y debo esperar el momento oportuno para revisar los temas de “moda”.



La verdad es que en este tema considero que avanzo como el cangrejo: para atrás, ya que no existen regulaciones para las radios locales en cuanto a horarios para sonar este tipo de música y sí lo hubiese de nada serviría, porque lo que la radio local no suena lo baja del internet y ahí la cosa se complica más.

Lo cierto es que mi hija sigue pensando que las canciones –léase reggaetones—que estuvieron en el Hit Parade hace seis meses en las radios locales, hoy ya es considerada por esta generación música del recuerdo.



Mientras yo sigo y seguiré pensando que la música del recuerdo es la interpretada por Armando Manzanero, Julio Iglesias, Roberto Carlos, Emmanuel, José José, Camilo Sesto, Giango, entre otros que me ponen nostálgica y que me hacen recordar mi adolescencia y juventud. Temas que hablan de amor y desamor, de venganzas, de penas amorosas y otras no tan románticas como la trova de Silvio Rodríguez que hablan de equidad y justicia social.



Soy madre y sé que mi lucha apenas empieza… pero la impotencia invade mi cuerpo y mi alma, porque la verdad es que con la masificación de la información poco o nada nos queda por hacer, se viven nuevos tiempos y aunque me resista a ajustarme a esa realidad ¿qué puedo hacer…?