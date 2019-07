Freddy Quezada Freddy Quezada Diferencias y semejanzas entre el postcolonialismo y la decolonialidad INTRODUCCIONMucha gente me ha preguntado por qué no presento de manera sencilla las diferencias y las semejanzas entre esas escuelas que menciono insistentemente en mis escritos. En verdad, tienen razón. ...

Jul. 8, 2008, 8:18 a.m.