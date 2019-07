De bebé a adulto mayor, lo que debés tener en cuenta para cuidar tu salud

Para celebrar el día mundial de la salud, compartimos contigo artículos de especialistas que hablan de la situación de la región de América Latina y el Caribe en salud en las diferentes etapas de la vida. Mencionan la lactancia en la primera infancia, los hábitos alimenticios en la niñez, el consumo de bebidas con alto contenido calórico en la adultez y la hipertensión en los adultos mayores. Te invitamos a leer y compartir cada artículo.

La lactancia materna y la salud de los más pequeños

La lactancia materna es la opción más saludable, barata y fácilmente disponible para los bebés. A pesar de esto, está aún lejos de ser universal. En este post, nuestro especialista Samuel Berlinski, habla de la situación de la lactancia materna en la región y de sus beneficios para la salud del bebé:

“Las organizaciones de salud pública internacionales recomiendan iniciar la lactancia una hora después del parto y alimentar al niño exclusivamente de esa manera durante los primeros seis meses de vida al vincularse esto con la reducción de la mortalidad infantil y con mejores resultados infantiles. Dar el pecho, además, también puede fortalecer el vínculo entre madre e hijo o hija”.

La formación de hábitos alimenticios en la niñez

Los restaurantes de comida rápida son cada vez más populares en América Latina y su público es cada vez más jóven. Lee este artículo de Serrana Mujica que reflexiona sobre la situación del sobrepeso y la obesidad en la infancia de la región:

“Según un estudio de la revista The Lancet, en América Latina hay unos cuatro millones de niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad. Por poner algunos ejemplos, en Brasil se reportó un incremento de niños de 10 a 12 con sobrepeso y obesidad de 23% a 39% en los cuatro años que van desde el 2004 al 2008. En México, la prevalencia de sobrepeso en niños de 5-11 años es de 17.3% y en Argentina ésta es de 27% en niños de 10-11 años. En Uruguay, una nueva encuesta nacional reveló que el 10,5% de los niños menores de 5 años sufren de sobrepeso y obesidad. Y la realidad más dura es que estos números van en aumento”.

Los adultos y lo que no saben de las bebidas

Muchos adultos se cuidan en la alimentación para no subir de peso. A veces, sin embargo, no saben que ese vaso de bebida, puede ser casi tan nocivo como ciertos alimentos. ¿Tienes idea de la cantidad de azúcar y calorías que tiene un vaso de tu bebida favorita? A partir de ahora, no solo te limites en lo que comes, también ten en cuenta lo que bebes, como indican los especialistas en el siguiente artículo:

“El consumo excesivo de bebidas azucaradas (refrescos, aguas frescas, jugos, café y té con azúcar adicionada, bebidas deportivas, jugos de fruta naturales- con y sin azúcar adicionada) conlleva a una ingestión elevada de calorías (energía), resultando en sobrepeso y obesidad. Además de estar relacionado, de forma independiente, con un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes tipo II, dislipidemias (condiciones relacionadas con mayor riesgo de aterosclerosis) y enfermedades cardiovasculares. Se sabe también que el consumo excesivo de leche entera, fuente importante de grasas saturadas, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular”.

La salud de los adultos mayores

La situación de la salud de los adultos mayores en América Latina es diversa y depende del acceso de servicios de atención públicos y privados. Hay una condición, sin embargo, que es crónica y preocupa especialmente a los especialistas de la región, la hipertensión. Lee este artículo sobre la prevalencia de esta enfermedad y lo que se puede hacer para tratarla.

“Eso tiene importancia porque la hipertensión no sólo aumenta el riesgo de apoplejía y otras condiciones graves de salud, sino que también constituye la principal causa de mortalidad en adultos mayores a escala mundial”.

