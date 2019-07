Amor y calidad de vida

En 1ra. de Corintios 13:4-9 dice: El amor es sufrido; es benigno; no tiene envidia; no es jactancioso; no se envanece; no hace nada indebido; no busca lo suyo; no se irrita; no guarda rencor; no se goza de la injusticia; se goza de la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.