Persuadir en vez de Exigir

Muchas personas en algunas etapas de vida hemos sido exigentes con quienes nos relacionamos, particularmente nuestros seres queridos. Quizá ser exigente con el prójimo no debiera ser un problema, pero cuando lo somos en demasía, o cuando exigimos a otras(os) que hagan lo que nosotros no hacemos, eso es un problema.

Un amigo me comentaba que él solo utilizaba la cocina para calentar agua, sin embargo, era exigente en extremo con su pareja en lo referido a preparación de las comidas. En mí caso, fui del equipo de los ultra exigentes con mis hijos en cuanto a su desempeño escolar y en la práctica de actividades extracurriculares: deportes, aprendizaje de instrumentos musicales, etc... Pero nunca fui autoexigente en esos temas.

Estudiosos de este tema dicen que quienes exigen más allá de límites razonables, tienden a vivir en constantes frustraciones e insatisfacciones, debido a que en el fondo buscan una perfección que muy difícilmente o nunca se logrará. Lo que muy probablemente obtendrán es granjearse el rechazo de los demás, en el tanto, se les transmite que nunca hacen nada bien, y cuando quien exige, se ve en la sin remedio de reconocer que hicieron algo bien, lo minimizan argumentando que es lo menos que podían hacer.

Cuando no se es capaz de reconocer que las personas hacen su mejor esfuerzo para salir airosas en lo que emprenden, lo que se logra es inyectarles inseguridad, ansiedad, insatisfacción y baja autoestima.

No ser capaz de valorar el esfuerzo que realizan los seres queridos, compañeros(as) de trabajo, etc.. por lograr algo, puede ser una manifestación de no saber amarles, por ende no saber amarse a sí mismo.

La biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo; ello entre otras cosas, significa que debiéramos aceptar a las personas tal cual son. Apropiarnos de una realidad: todos somos seres valiosos, tenemos cualidades y defectos, estamos dotados de habilidades para algunas cosas y para otras no.

Debiéramos evitar exigirles que sean y hagan lo que nosotros no hacemos. La biblia en Mateo 23:2 relata que Jesús le decía a sus seguidores: Los escribas y los fariseos (Persona que finge una moral o creencias que no práctica) no hacen lo que predican, así que, escuchen y hagan todo lo que les digan; pero no hagan lo que ellos hacen.

Es conveniente motivar a las personas del entorno a ser mejores cada vez, pero no exigirles perfección. Debiéramos incidir en ellos(as) para que tengan el carácter y la capacidad de afrontar situaciones, complicadas o no, darles solución y continuar su vida, además, a estar preparados para levantarse cuando las cosas no salen bien y seguir adelante en la lucha diaria.

Desde el rol que cada quien cumple allí donde se desenvuelve: en la familia, en el trabajo, con amistades, etc… debiéramos de desechar la tendencia a exigir sin medida; disponernos a cultivar la capacidad de aceptar a los demás con sus virtudes y defectos, practicar el arte de la persuasión mediante el ejemplo. Si lo logramos, en vez de ser un factor de riesgo, estaremos erigiéndonos en factor de protección para la salud psicológica de ellas(os).

