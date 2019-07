Ulises Avendaño Rodríguez Ulises Avendaño Rodríguez Carta a Juan Carlos Ortega Murillo La Juventud es el motor de la humanidad, ha coadyuvado a derrocar gobiernos totalitarios y ha sido participe de los grandes cambios tecnológicos, ha sido constructora de paz y democracia, ...

La Juventud es el motor de la humanidad, ha coadyuvado a derrocar gobiernos totalitarios y ha sido participe de los grandes cambios tecnológicos, ha sido constructora de paz y democracia, en algunos casos hemos sido reaccionarios y manipulados por dictadores y gobernantes.



Fue la Juventud la que con su lucha cívica que participó dentro de Nicaragua, promovió el voto joven en los años 80, Juventud heroica la que derrocó a la fórmula FSLN, en el 90, la que encabezaba tu papá Juan Carlos, en contra de todo aparato estatal y con las manos llenas de regalía perdieron por que la juventud se propuso la paz y la democracia.



Juventud que sufrió el Servicio Militar Obligatorio, no sé si sabés de eso ya que vos y tus hermanos nunca los dejaron ir, pero la juventud del pueblo si fue, y dicen que fue terrible y que no valió la pena.



Es la Juventud la que está sintiendo el imperialismo del combustible por parte de los países productores, es la juventud la que inyectó energía a al pueblo venezolano en el último referéndum en Venezuela, Juventud que no pierde sus esperanzas.



Nicaragua en los últimos 60 años ha sido condenada a que sus

instituciones estén dominadas por dictadores y aspirantes a dictadores, y los participantes en las elecciones han terminando legitimando las instituciones, después de los 90, el parlamento con la venia del partido de tu papá a legitimado los acuerdos con el FMI, y tratados de libre comercio, no sé si se han beneficiado de grandes coimas como vos lo afirmás en tu escrito.



La nueva oligarquía FSLN y PLC se arrebataron Nicaragua con el pacto nuevamente, el país siempre ha sido saqueado desde los Somoza, pasando por la Piñata, por los gobiernos de Arnoldo, Alemán, Enrique Bolaños y actualmente en la nueva Gran Piñata de Petro-Dólares.



La Educación y la salud gratuita lo establece la constitución, el

programa Hambre Cero no es auto sostenible, y no fue elaborado estratégicamente carece de nociones de Seguridad Alimentaría y soberanía.



Juan Carlos, no se inventa una dictadura cuando tu papá y mamá aspiran a cerrar los espacios cívicos de participación, cuando es arisco al diálogo y cuando es violador de la constitución.



La Juventud está unida contra la corrupción, contra la deficiencia en el manejo de la cosa pública y en contra de una izquierda cerrada, no evolucionada, contra una educación partidarizada, en contra del desempleo, y una atención médica sin medicina.



La izquierda debe de responder a los intereses de las mayorías, no de la gran oligarquía, no como expresa tu manifiesto que lo que hace es instarla a ser reaccionaria.



El sistema que ha sido construido por el FSLN desde los 80, responde a un sistema inspirado en los Hitlerianos.



Juan Carlos pídele permiso a tus padres y te reto a un debate publico, en el canal que querrás y con el presentador o periodista que quierás.



El autor es Joven Demócrata Cristiano