Zacarías Chamorro

Una animalada más de Ortega

Jul. 21, 2008, 11:01 a.m.

Todo radica en la ideología izquierdista trasnochada del Ejecutivo el por qué podrían haber decrecido los quiebres.



Analistas entendidos en la materia han descubierto que comparando los quiebres contra el narcotráfico que realizó la Policía de Nicaragua el año pasado con los realizados este año ha decrecido enormemente, el número de operativos exitosos de la misma.



Aunque el flamante presidente izquierdista del país, se autofelicitó diciendo iróicamente que el motivo era que ahora se "respetaba" más a Nicaragua, la verdad podría ser otra.



Resulta que los líderes de la izquierda latinoamericana, en su odio visceral a los EEUU, culpan al inmenso mercado de consumo interno que ese país tiene entre otras cosas con las drogas mismas. Según los marxistas criollos, al ser los EEUU el mercado ideal para estas drogas cultivadas en países latinoamericanos, es a este gobierno USA que le corresponde la

culpabilidad.



Según esta teoría -que la ha manifestado Chávez en múltiples ocasiones- si los EEUU no da dinero para detener el tráfico (Ortega ha pedido millonadas a los EEUU para esto), entonces los gobiernos latinoamericanos no deberían de mover un dedo para detener el tráfico de estupefacientes que "van a los EEUU".



1.- Los EEUU no ha dado el dinero que ni Chávez ni el mismo Ortega han pedido en cantidades exageradas, por consiguiente en Venezuela no se permiten ni los vuelos de la DEA ni quiebres conjuntos de ninguna forma.



Ortega comenzó en Nicaragua señalando que la DEA era nociva en este país y que tenía -según él- infiltrada a la Policía Nacional a la que incluso le daban ordenes. Ya ustedes saben el cuento de "la dignidad, la soberanía", etc... Estos exabruptos contra la DEA fueron públicos. La EmbUSA desmintió estas locuritas de Ortega, pero la verdad fue que nunca más se oyó de operaciones conjuntas.



2.- Ortega en un arranque de prepotencia le despidió sus mandos menos a la Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, la regañó varias veces en público así que esta popular mujer desapareció de la vista pública por un tiempo. Dicen que estaba enferma, que se operó no sé qué, pero la verdad es que su perfil bajo considerablemente. El jefe antinarcóticos fue despedido en esa purga por Ortega y en su lugar se instalaron gente fiel al FSLN. Los resultados ya los sabemos: NO hay quiebres al narcotráfico.



3.- Esta aseveración de los marxistas latinoamericanos de que la droga no los afecta a ellos ni sus sociedades, porque pasa toda hacia los EEUU, y que más bien es un asunto de justicia poética porque los campesinos pobres que la cultivan finalmente han dado con un cultivo que los hace millonarios esta

equivocada totalmente. Primero porque moralmente están equivocados, aún si el 100 por ciento se fuera a los EEUU a ser consumidos allá, es moralmente despreciable participar en un negocio endonde hasta los mismos traficantes se matan entre ellos por rencillas y causan daños a terceros.



Además no es cierto que el 100 por ciento va a los EEUU y aquí es adonde está el mayor error de cálculo! Una cantidad importante -no cuantificada aún- se queda en los países que sirven de base. Y estos países son tan paupérrimos -caso de Nicaragua por ejemplo- que al corromperse la tela social de Nicaragua se crean adictos que el país no puede ni tiene el dinero para enviarlos a clinicas de rehabilitacion ni darles los medicamentos ni el cuido para salir de estas adicciones.



Estos adictos eventualmente se convierten no solo en carga directa de sus familiares que son pobres, sino tambien de la sociedad en su conjunto ya que se convierten en asaltantes, asesinos, ladronzuelos etc...



El presunto dinero que ganan los "vivos" que la comercian se usa para financiar empresas criminales, y corromper aun más a familias que por su pobreza abyecta venden cuerpo y alma a estos nuevos Barones de la Droga. Este nuevo Capital corrompe a policías y políticos causándole considerable dañó al país que sirve de trampolín.



Entonces, no nos queda más que pensar que esta acción de Ortega de haber maniatado a la Policía Nacional que no mueva un dedo porque dizque no nos correponde a "nosotros ser wachimanes del Yankee" es totalmente estúpida. Es un ejemplo mas de como la ideología retrógrada de Ortega le hace daño al país que lo eligió con su 38 por ciento.