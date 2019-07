Mejía defenderá título contra Blanco

Asegurado. Con la alianza que han cosechado Marcelo Sánchez de Pinolero Boxing y Rosendo Álvarez, asesor de la promotora Búfalo Boxing de su esposa Ruth Rodríguez, los combates interesantes empezaron a fluir en las carteleras de boxeo que se realizan a nivel nacional. Para finales de julio, posiblemente el 28, “Popeye”, no el de los dibujos animados, sino Alexander Mejía, el muchacho boxeador que maneja Marcelo, defenderá su título Fedecentro 126 libras avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ante el también prospecto Ramiro Blanco, dirigido por “El Búfalo”.

No hay lugar confirmado pero todo indica que el gimnasio Nicarao, la nueva meca del boxeo en Managua, será el escenario de dicho pleito. En esa misma velada estará en acción Eliecer Quezada enfrentando a Martín “El Gato” Díaz. También incluirán al pequeño Ricardo Blandón- quien expondrá su cetro Fedecentro 118 libras de la AMB.

Sin entrenarse. Ayer me fui a dar una vuelta al gimnasio Roberto Huembes. Encontré a Luis Pérez, dos veces campeón del mundo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), impartiéndole clases a un grupo de 7 chavalos interesados en ser boxeadores en un futuro cercano… También por allí estaba Marlon Amador, quien me contó que está apoyando a la Selección Nacional de Boxeo que se está preparando para los Juegos Centroamericanos a realizarse a finales de este año en nuestro país. Busqué a Félix “Gemelo” Alvarado pero no lo encontré. Le pregunté a Marlon Amador y me dijo que no lo había visto en el gimnasio. Antes de irme, me topé a su entrenador Luis Cortez y este me dijo que no sabía si ayer iba a llegar a entrenar. “Creo que se iba a realizar unos exámenes médicos”, dijo Cortez sin aclarar si su peleador estaba enfermo o simplemente era un chequeo de rutina.

Chocolatito en Coachella. El tetracampeón mundial Román “Chocolatito” González cumplió este martes su sexto día de entrenamiento en Los Ángeles. González está corriendo en el valle de Coachella, California, en compañía de los hijos de Marcos Caballero, quien ha publicado en su cuenta de Facebook algunos videos del nica realizando sus ejercicios matutinos. Por la tarde, Román se traslada al gimnasio Lee Sandoval, donde realiza un entrenamiento un poco más intenso. Este sábado terminará su estadía en Los Ángeles y partirá a Japón, donde realizará su campamento de entrenamiento. Allá lo espera su nuevo entrenador, el japonés Sendai Tanaka.