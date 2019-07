La actitud vende

Lograr que las personas nos compren cualquier producto o servicio es un reto en estos días tan competitivos. Gerentes y equipos de ventas deben ser exitosos en esto o el juego ha terminado. El componente crítico en las ventas no es el conocimiento, sino nuestra actitud. Podemos aprender técnicas, conocimiento del producto o servicio, evaluaciones de calidad, entre otras cosas, sin la actitud adecuada ninguna funcionara.

De manera intuitiva todos sabemos la importancia de tener la actitud correcta, hagamos una pequeña prueba:

Cuando nos levantamos por la mañana, abrimos las cortinas de nuestro cuarto y vemos que amaneció lloviendo, ¿impacta esto nuestra actitud y estado de ánimo para este día? Y si tenemos al abrir las cortinas un día soleado, ¿cuál será nuestro ánimo si el día inicia así?

Si respondimos sí a alguna de estas preguntas, el exterior y cosas que no podemos controlar determinan nuestro estado de ánimo y el progreso de nuestras vidas.

Siendo asesores de ventas los días soleados tienen a verse nublados cuando los clientes no responden, cuando rechazan nuestras propuestas o cuando piensan que tu producto o servicio es muy caro. Es acá donde nuestra actitud es una opción. Te detallamos algunas cosas que puedes hacer para que controles tu éxito en ventas, basándote en la actitud correcta:

Cree que puedes:

Suena simple y complejo a la misma vez. ¿Cómo mantener nuestra autoconfianza? Primero que todo identifica lo que haces bien en tu trabajo, practica y potencializa esto.

Comprende que no somos 100% perfectos, somos un proyecto en progreso. Y sobre las áreas a mejorar, estudia, entrénate, practica para mejorarlas cada día.

Alejarse de personas negativas:

Cuando personas tóxicas te conviden a estar con ellos, no aceptes, aléjate. Las personas si nos influyen, así que elige que no te afecte esta negatividad, comprende que estos tienen esa forma de ver la vida, pero ignora el daño que te pueden causar.

Rodéate de gente buena:

Muévete en este círculo, absorbe la energía positiva que contagian las buenas personas con su actitud positiva. Participa en grupos en donde tus ideas sean bien recibidas.

Abraza las oportunidades y los cambios:

Acepta el cambio como algo normal. Todos queremos la oportunidad que nos traen los cambios, pero queremos de cierta forma que las cosas sigan funcionando como antes. Los cambios son algo permanente en nuestras vidas, aprende a ser más flexibles ante estos, adaptarte y estar listo para las oportunidades que arriban.

Esfuérzate:

Una rutina sana de ejercicios por la mañana ayuda a nuestra mente a iniciar el día. Mantenerte en aprendizaje constante es importante para renovarte, leer sobre temas de desarrollo, que alimenten tu mente. Alimentarte de forma saludable es muy importante para mantener el equilibrio del cuerpo.

Crea resiliencia:

Los errores sucederán, los fracasos también. Aprende a verlos como un aprendizaje y sobre todo reacciona a tiempo. Analizar por qué pasan las cosas en pro de que no se repitan es la meta, olvida enfocarte en por qué te sucedió, inclínate más a que aprendiste de esto. Un punto muy importante, recuerda, no esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Olvídate del punto de vista negativo de la experiencia, concéntrate en lo que no volverás a hacer.

El rechazo en las ventas es muy usual y esperado. Comprende por qué te pasó y prepara un plan de acción para que no vuelva a pasarte.

Vive en compartimentos estancos, un día a la vez:

Suena fácil, sabemos es difícil. Concentrarnos en lo que podemos controlar es la clave, el pasado y futuro ciertamente no están dentro de este control inmediato. Uno porque ya sucedió, otro porque puede suceder diferente a lo planeado. Aquí como asesores de ventas es importante olvidar malos momentos, humillaciones de clientes, rechazos evidentes, todas aquellas situaciones que nos hacen sentir mal y que no podemos controlar.

Construye tu actitud de ventas de lo que tú puedes controlar, que los cambios en el clima no sean quienes determinen tu positivismo, al final solo nuestra reacción a las cosas es lo que controlamos, elije ser positivo y dar tu mejor esfuerzo.

Tomar buenas decisiones es una habilidad crucial en todos los niveles. Peter Drucker.