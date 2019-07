Eloy Romero Arrechavala Eloy Romero Arrechavala La derecha en su laberinto Es triste y uno no deja de sentir vergüenza ajena cuando mira a la derecha nicaragüense en todas sus expresiones "Sociedad Civil", medios escritos, algunos canales de televisión, políticos dizque ...

Es triste y uno no deja de sentir vergüenza ajena cuando mira a la derecha nicaragüense en todas sus expresiones "Sociedad Civil", medios escritos, algunos canales de televisión, políticos dizque analistas invitados de a diario, todos derrotados cuando han osado someterse al escrutinio del pueblo, si , a ese que dicen que representan cuando comparecen en los medios a exponer su proyecto político ideado desde embajadas extranjeras.



Se les ve despojarse de toda dignidad nacional y de todo ropaje democrático para atacar sin ruborizarse siquiera cualquier esfuerzo de este Gobierno por beneficiar al pueblo olvidado en el fondo del barril por los últimos tres gobiernos de corte neoliberal con fines meramente electoreros (en Nicaragua la clase política todo el tiempo está en campaña electoral).



El problema está que los partidos de la derecha y el MRS a falta de un proyecto político propio y popular que realmente compita con los propuestos por el Gobierno de Reconciliación Nacional y se presente como una verdadera alternativa para la gran mayoría de nuestro pueblo que vive (o sobrevive con menos de dos dólares diarios) no hacen más que reaccionar a las acciones del gobierno que aún con toda la buena intención del mundo como seres humanos pueden equivocarse, el problema es que la derecha y sus acólitos del MRS por estar huérfanos de Ideas y de proyectos para el pueblo están desesperados y están actuando de la misma manera que lo hicieron en la década de lo 80`s así los vemos haciendo fila en la embajada gringa para recibir financiamiento para sus proyectos desestabilizadores, antipueblo y antipatria con marchas rabiblancas perfumadas y sin ninguna propuesta realista o alternativa para el pueblo.



Vemos a la señora Georgina Muñoz enlace de Coordinadora Civil cabildeando con los donantes europeos para que corten la cooperación al gobierno de Nicaragua (solo la “Coordinadora Civil, los partidos de derecha y los medios de Comunicación a su servicio manejan con transparencia los recursos”), vemos a diario a “analistas políticos”(casi todos derrotados en cuanta elección popular se han metido) hablando en nombre el pueblo , que no conocen., tratando de crear un estado de opinión desfavorable para ahuyentar la inversión extranjera (para luego culpar al Gobierno de que con su política económica está corriendo a los inversionistas y con eso creando más desempleo).



Vemos a los políticos y diputados de la oposición hablar de combatir una dictadura que solo en sus mentes calenturientas existe y lo más chistoso de ésto es que hacen éstas declaraciones mientras hacen sus marchas y plantones sin ninguna represión, publican lo que quieren y dicen lo que quieren sin que nadie les censure (y dicen que hay dictadura y que Daniel y Somoza son la misma cosa, irrespetando con un cinismo increíble y una falta de la más elemental ética al verdadero pueblo sandinista que llenó a reventar las dos plazas este 19 de julio en claro rechazo por los agoreros del caos y del pasado neoliberal que Dios ha de querer nunca más se asiente en nuestra sufrida patria).



En su desesperación la derecha y los medios de comunicación a sus servicio se alían sin ningún rubor a gobiernos extranjeros y defienden con un fervor increíble al narcoestado de Colombia, si no, échense una leidita a los diarios en los últimos días y se darán cuenta que pareciera que están leyendo cualquier diario dolombiano y ya no digamos si sintoniza un programa matutino de televisión donde el agitador político metido a "comentarista de Televisión" todos los días hace una apología del delito llamando al levantamiento de la población contra la "dictadura de Ortega".



Como ven la derecha está desorientada y sin norte por que no tiene proyecto político propio, aunque ciertamente nunca los a tenido por que siempre ha estado esperando la seña del extranjero para poder actuar.



Cuanta razón tenia Sandino cuando dijo, que, no habían amos extranjeros sin sirvientes nacionales, pero, desgraciadamente en pleno siglo XXI siguen proliferando los sirvientes nacionales y sus hijos de casa, ahora con la fuerza del poder mediático a sus servicios, lo cual hace más difícil la lucha para las fuerzas progresistas que buscan la instauración de un sistema más justo cristiano y solidario para todos y todas.



* El autor es catedrático Universitario y ciudadano del mundo.

* Email: eloyromero2002@yahoo.es