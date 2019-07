Las expectativas en economía

¿Cuál es el significado de las expectativas? En esencia, las expectativas son predicciones informadas sobre eventos futuros. En una economía donde no exista la acumulación, donde las personas sean indiferentes al almacenamiento de valor o sean hippies al hablar del futuro no tendría sentido, y las decisiones que se toman hoy día no afectan las oportunidades del futuro.