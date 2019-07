Luis Rivas S. Luis Rivas S. Detalles Humanos La más reciente película Wall-e, es casi un espejo de lo que la tecnología y todas sus herramientas podrían provocar si no las llegásemos a utilizar bien, ¿Son o no ...

Jul. 28, 2008, 5:18 p.m.

La más reciente película Wall-e, es casi un espejo de lo que la tecnología y todas sus herramientas podrían provocar si no las llegásemos a utilizar bien, ¿Son o no factibles para la humanidad todos lo adelantos en tecnológicos para el uso diario? algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero para mi son muy importantes y en especial las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación).



Según las leyes de la robótica:

1. Un robot no puede dañar a un ser humano ni dejar que este sea dañado.

2. Un robot debe de obedecer las leyes que sean dadas por nosotros lo seres humanos siempre y cuando no esté en contra de la primer ley.

3. Un robot debe de proteger su existencia siempre y cuando no esté en contra de las dos leyes antes mencionadas.



Reflexión propia: nadie es perfecto y si nosotros los seres humanos somos los creadores de robots y toda tecnología robótica o tecnológica ésta tampoco es perfecta.



Últimamente las compañías cinematográficas han creado películas relacionadas con la tecnología y la robótica, mencionando que en un futuro no muy lejano será la que solucione todos los problemas de nosotros los humanos como por ejemplo: la limpieza de la casa, la reparación del auto, pasear a los perros por irónico que se escuche, cuidar a los niños igual o mejor que una niñera, en fin nos facilitarían muchas de las cosas del hacer cotidiano.



Para muestra un botón una de esas películas es “Yo Robot” y como pequeña síntesis los robots eran los mejores amigos del hombre,(reemplazando el lugar del perro) y un agente de policía ( Will Smith el actor mejor pagado según la revista Forbes) a quien no le agradan en lo mínimo los robots por un trauma del pasado, al fin y al cabo esto lo lleva a una pelea feroz en la cual los robots quieren eliminar a todos lo seres humanos y el único en quien puede confiar es un robot que supuestamente tiene “alma”.



En la película Wall-e, el mensaje principal es el ser humano y como éste en esencia no puede convertirse en alguien sedentario, siempre a expensas de lo que una máquina pueda decidir de sus acciones, no podemos dejarle la elección de algo que requiera sentimientos, algo que requiera comunicación y no quiero decir que los robots no puedan comunicarse, por eso es que cuando hacemos algo en nuestros trabajos diarios podemos dejar marcado en el nuestro un detalle personal, de los errores el ser humano se aprende, las maquinas no tendrían esa capacidad.



Wall-e es un típico ejemplo de la situación que estamos viviendo en nuestro mundo actual, a pesar de que es una película para niños, en su contenido todo tiene sentido, el exceso de basura que hay en ese “Planeta Tierra” podría convertirse en una realidad, la creación de robots para su limpieza y el traslado de todas las personas en nuestro planeta creo que no seria realidad, sino que nos quedaríamos viviendo en un mundo sin alternativas para el desarrollo, enfermedades, muertes, hambre.



Tenemos que hacer algo al respecto y no dejar que la tecnología esté en contra nuestra sino a favor y así dejar nuestro detalle humano.