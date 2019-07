Robert Alvarado Robert Alvarado Portuguesa inseguridad e insalubridad "Para mí, los grandes hombres son los primeros y los héroes los últimos. Llamamos grandes hombres a todos los que se han distinguido en lo útil y en lo agradable." ...

Jul. 30, 2008, 4:58 p.m.

"Para mí, los grandes hombres son los primeros y los héroes los últimos. Llamamos grandes hombres a todos los que se han distinguido en lo útil y en lo agradable."



Francois M. Arouet Voltaire



Muchos no sabemos lo que le adolecen a nuestros vecinos, pero cuando lo sabemos pues nos duele lo que les pasa porque lo sentimos como hermanos.

Es el caso de lo que le esta pasando al Estado Portuguesa, me comenta el periodista Giovanni Azuaje el calvario que hoy está pasando Portuguesa, cuna de nuestro prócer José Antonio Páez y del bisabuelo del comandante Hugo Chávez Frías ,Pedro Pérez Delgado “Maisanta”.

Como es de saber el estado Portuguesa es uno de los Estados que va en la punta en cuanto a la ineficiencia gubernamental, por donde se meta por Agua Blanca, Araure, Píritu, Guanare, Guanarito, Chabasquén, Ospino, Acarigua, Papelón, Boconoíto, San Rafael de Onoto, y el Playón lo que uno ve son problemas tras problemas y protestas que no reciben soluciones por parte del gobierno de la Negra Muñoz sino lo que reciben es peinilla por parte de la GN, como fue el caso de Ospinos en donde fueron golpeadas varias mujeres por los efectivos de la policía del Estado y hasta el mismo alcalde de esa zona recibió perdigones en una protesta que produjeron varias interpelaciones por parte del CLR de Portuguesa que solo quedaron en el libro del olvido.



Me comenta Azuaje que el problema mas grave de los portugueseños es la

crisis en el hospital Miguel Oraa la cual parece no tener una pronta

solución, la crisis en el área de emergencia crece cada vez mas y a Dios gracias que no se ha presentado una verdadera emergencia, puesto que en dicho centro asistencial, esta sala no esta preparada para esto. La consulta no tiene médicos, solo se atienden las estrictas emergencias.

Sumado a esto se evidencia la falta de camillas, no hay sino una silla de ruedas y como si fuese poco los camilleros brillan por su ausencia, las personas que llevan a sus enfermos tienen que ingeniárselas para hacer ellos mismos el trabajo. El área de pediatría funciona a medias, en horas de la noche la situación se vuelve tal, que las personas que acuden en busca de ayuda para sus menores convalecientes, tienen que llevarlos los centros ambulatorios cercanos, donde en su mayoría no están en capacidad de atender las necesidades de quienes allí acuden. Se dice y se rumora a los que trabajan en algunos de los principales centros médicos del estado una posible paralización de actividades en este sector por la situación que se ha venido presentando con la crisis con los galenos que prestan servicio en dichos hospitales y que no reciben un salario acorde con el heroico trabajo que han venido realizando.

Azuaje dice que varias semanas, los reporteros del medio donde el labora, Diario de Occidente, constataron como una de estas personas haciendo honor a su trabajo, atendía más consultas de lo que podía, pero que aun así no logró llenar todos los espacios donde se le necesitaba y que tal vez, sin ser una médico especialista, en algunos de los casos que atendió, logro cubrir también esas necesidades.

No solamente es la salud sino que la inseguridad a veces actúas de una

manera determinada de acuerdo a cada situación y según como es cada uno.

En determinadas situaciones se dice que hacen cosas que tu en ese momento te parecen que son las más adecuadas, al cabo de un rato piensas en esas situaciones y analizas como la delincuencia reina



también en ese Estado y como se le soltó el moño, roban, hurtan, a cada rato es decir es el pan de cada día de la gente de Portuguesa. La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los portugueseños y, por lo tanto, una de las cuestiones a resolver por los responsables políticos de principios de este siglo. El tema de la inseguridad de Portuguesa se puede decir que es el de mayor interés de la población y hace referencia a la delincuencia, la cual ha aumentado enormemente en los últimos años. La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida, pero la negra, pareciera no hacer nada de lo señalado, solo se a dedicado en los pocos días que le quedan como gobernadora a viajar a la Capital Caracas, no para reunirse con el Ministro del Poder Popular Para Relaciones Interiores y Justicia, Rodríguez Chacín sino a las reuniones del PSUV en donde ella es miembro nacional de la directiva del partido oficial, esto no lo dice Azuaje, lo dice el pueblo, que siente el abandono del cargo.

Es tanto así que la inseguridad le tocó también el Santuario de la Virgen de Coromoto en Guanare, "Intentaron llevarse el relicario de la Virgen, que es una pieza histórica que data del año 1948. La patrona de Venezuela hizo la primera gira para La Coromotana para la preparación de la coronación con este relicario el 11 de septiembre de 1952", según comento el sacerdote Manuel Brito, rector de la Basílica Menor del Templo Votivo de Guanare, donde se encuentra la Virgen de Coromoto, explicó el miércoles 23 de julio de 2008 a través de una entrevista transmitida por la televisora regional de portuguesa TRP… Así se ven las cosas en Portuguesa fuera de la inseguridad y los problemas en la salud, se haya otros como escasez de agua, invasiones, robos, hurtos, entre otros… También algo a lo que los políticos no les gusta hablar es la corrupción administrativa que en término criollo se denominan “los guisos”, el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegitima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o transparencia de un estado. Se dice que se ven mejor los guisos de este gobierno comparados con lo de los otros como el del fallecido ex gobernador Elías D'onghia o Iván Colmenares, a los que se les puede decir que quedaron como niños de pecho. La verdad es que muchos de los portugueses se ven desilusionado con la negra barloventeña, a la que se le dio la oportunidad de ser dos veces gobernadora, pero que lo único que dio fue tristeza y dolor. Nadie la va recordar como una gobernadora ejemplar, sino como una mala gobernadora tal vez comparada con la peor ex-gobernadora, Lucia Barrios “sobrina de Gonzalo Barrios”… Termino con esta frase del poeta revolucionario de todos los tiempos Andrés Eloy Blanco Píntame angelitos negros cuyo poema se convirtió en canción y la canto Toña la Negra y que dice así:

“Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero…

Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros

que también se van al cielo todos los negritos buenos…”