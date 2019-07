La actitud lo es todo en las ventas

Hemos compartido puntos técnicos claves para todos los asesores comerciales, algunos enfocados en el proceso, otros en las características y competencias de un buen asesor. Hoy hablaremos un poco sobre el eje que determinara el éxito de un asesor comercial y de todo profesional.

¡NUESTRA ACTITUD!

Relacionada con nuestra inteligencia emocional, es un impulsor de cambio que solo nosotros mismos podemos transformar. Esto me recuerda a por qué el primer punto de cambio en el que enfocamos nuestros cursos prácticos es la actitud. Primero hagamos un pequeño recuento de las situaciones a las que siempre se enfrenta un asesor comercial:

Retos para construir su propia base de datos.

Retos para el primer paso con autoconfianza en realizar visitas de prospección.

Retos para el saludo inicial de aquellos que usan métodos de llamada en frío.

Retos para contrarrestar un NO me interesa y convertirlo en un cierre potencial.

Retos para usar amortiguadores correctos en el manejo de objeciones.

Retos para manejar de forma eficiente su agenda semanal.

Retos para mantener en sus CRM la información adecuada.

Retos para enfrentar los malos momentos en que sus ventas son las peores del año.

Retos para manejar esa reunión con el líder de ventas cuando las cosas andan mal.

Podríamos continuar mencionando más situaciones que viven a diario los asesores comerciales y en muchas de estas sus líderes de equipo también las viven. Esto me recuerda que todos los miembros en la organización enfrentan sus propios retos o miedos, y la pregunta del millón, ¿Cómo lo pueden superar todos?

Solo nuestra actitud personal es la respuesta, nuestra velocidad de recuperación ante el caos, y pareciera fácil, pero no lo es. Mantener una actitud adecuada es una de las habilidades más difíciles de conquistar, no existe una fórmula mágica, solo nuestro deseo interno de superación aplicado a un correcto análisis de problemas.

Cuando nuestro entorno nos influye negativamente debemos mantener nuestros niveles de energía y actividades positivas, desde una rutina adecuada de ejercicios y una buena alimentación son parte de la solución. No podemos exponer nuestro estado de ánimo a elementos externos que no podemos controlar, solo nuestro autocontrol y enfoque interno con la actitud adecuada es lo que podemos controlar, y sé que muchos pueden estar pensando que esto se dice cuando no se está en el caos, les comento alegremente que el mismo caos me enseñó a mantener la actitud adecuada. Casualmente en estas últimas semanas enfrenté grandes retos de ventas y solo la actitud adecuada me ayudó a superarlos.

Para enfrentar situaciones difíciles debemos antes que todo dominar nuestra actitud y enfocarla en la solución, no en la situación específica. Sobre la situación debemos analizar:

¿Cuál es el problema?

¿Cuáles son sus posibles soluciones?

¿Cuál es el peor escenario?

¿Cuál de estas soluciones es la más adecuada?

Y rápidamente tomar acción, no quedarnos paralizados, movernos al cambio.

“Las personas siempre culpan a las circunstancias por lo que son. Las personas que avanzan en este mundo son las que se levantan y buscan las circunstancias que quieren y si no las encuentran, las crean.”

GEORGE BERNARD SHAW