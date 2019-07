Arturo Ramo García Arturo Ramo García Hablar de sexo Una de las tareas de los padres es dar una auténtica informaciónsexual a los hijos dentro de la educación de la afectividad. Estainformación ha de ser verdadera y precisa, sin ...

Una de las tareas de los padres es dar una auténtica información

sexual a los hijos dentro de la educación de la afectividad. Esta

información ha de ser verdadera y precisa, sin caer en la ñoñería ni

en lo sórdido, porque se trata de formar el criterio de los hijos,

para que sean verdaderamente libres.



El adolescente no puede extrañarse de que sienta la atracción sexual,

pero debe tener claro que no puede dejarse llevar por el instinto. Los

padres no sólo han de informar sino enseñar a los hijos los principios

morales, porque se pueden encontrar con ideas falsas que justifican

actitudes y acciones que atentan contra la moral, es decir, que sean

pecado. También podrían sentirse culpables por sentimientos que son

absolutamente normales.



Esta información puede versar sobre la masturbación, la

homosexualidad, las relaciones prematrimoniales y su actitud de pudor

y respeto que se deben a sí mismos y a los demás, especialmente a la

hora de ver películas, revistas, ir a discotecas (que pueden ir

esporádicamente o habitualmente), asistir a una fiesta, etc.



No necesariamente habrá que tocar todos los temas, pues dependerá de cada

persona y cada circunstancia, pero en todo caso habrá que dotar a los

chicos de argumentos necesarios para que sepan defender sus propios puntos de vista.



Los padres son los responsables de dar esta información y formación

moral a sus hijos. No pueden delegar en el colegio o en otras

instituciones, pues sería abdicar de los derechos se ser padres.

Aunque no es fácil ni agradable hablar de estos temas, los padres han

de vencer los miedos, las vergüenzas, falsos pudores y falsas prudencias para dialogar con los chicos de estos temas tan

importantes.



Hay que aconsejarles que vivan la prudencia a la hora de elegir a los

amigos y amigas, para no ser ingenuos y evitar ponerse en situaciones

peligrosas.



A veces tendrán que ejercitar la fortaleza para que sean

ellos los que tomen las decisiones adecuadas.