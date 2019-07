Álvaro Ruiz Cruz Álvaro Ruiz Cruz El gran pulmón comercial de Managua perece Centroamérica como el Caribe geográficamente son zonas vulnerables en todo sentido, ya que se originan huracanes,terremotos, maremotos, tornados, tormentas tropicales.... Así que Nicaragua no es la excepción, pues sufre también ...

Centroamérica como el Caribe geográficamente son zonas vulnerables en todo sentido, ya que se originan huracanes,terremotos, maremotos, tornados, tormentas tropicales.... Así que Nicaragua no es la excepción, pues sufre también todos estos fenómenos.



Managua por ejemplo, ha sufrido dos grandes terremotos, en el siglo pasado, el de 1931, y el de 1972. Con la particularidad de que

la capital está asentada en una zona totalmente sísmica, de tal

modo que según el tiempo de los terremotos le tocaría pronto otro, según expresan los científicos.



Después de todo pienso que la capital más golpeada de Centroamérica es Managua, ya que sus destrucciones son continuas,Se ha ido rehaciendo por estas circunstancias de un modo desordenado.



Así ha pasado con el Mercado Oriental, que ha ido creciendo de una manera muy desordenada desde que se inició allá por los años 60.



El Mercado Oriental, ha sufrido muchas veces

incendios, debido a muchas razones, pero en especial a las conexiones eléctricas ilegales.



Todavía se sigue investigando las causas de este mega incendio que acaba de suceder el primero de Agosto, pero todo parece indicar

que es por el problema de la telaraña de Conexiones eléctricas que sufre ese mercado.



Como pudimos ver ese día, el voraz incendio ha sido lo peor que ha tenido Nicaragua, pues se veía incontrolable, parecía que se iba ha ir todo el mercado.



Hay que alabar la labor titánica delos Bomberos, la Policía, la Alcaldía y otras organizaciones de ayuda a la sociedad. Se trabajo con las uñas, pues los hidrates

cercanos al mercado no tenía agua. Tuvieron que ir en ayudatodos los cuerpos de Bomberos de la zona del pacífico. Se estaba pidiendo también ayuda Internacional, pero al final no fue necesario después de una lucha por más de 24 horas.



Podemos dar Gracias a Dios, que no hubo víctimas humanas, pero sí intoxicados por el humo.



Lo tétrico era ver por la TV como iban desapareciendo los diversos tramos de venta, y cómo los pobres dueños sacaban su poca mercadería que podrían recuperar.



Escombros y cenizas fue lo que quedo de esos tramos que todavía los diarios no sé ponen de acuerdo, pero parece se quemó una cuarta parte del mercado y una zona muy importante, porser de ropa .



Según el vicealcalde de Managua superan casi los 3mil millones de córdobas, pero el gobierno central no ha querido dar cifras preliminares.





Lo que si es una realidad , es que las llamas afectaron a 1mil 502 comerciantes lo que representa a su vez, la pérdida de empleo de una 600 mil personas , según la asociación de comerciantes.



Lo trágico ahora es la deuda en que han caído los comerciantes. Se está hablando estos días de cómo se van a arreglar con los bancos, pues la mayoría de los comerciantes han

quedado en la calle .



Diversos testimonios se recogen como éstos: " Yo no voy a decir que voy apagar dentro de diez años, ¿de dónde si vamos a comenzar de cero." " yo no tengo nada amor, aquí estoy toda , dos pesos me quedaron, todos los comerciante estamos endeudados"



Es de esperar, que todos estos días, la noticia principal, será el problema del mercado oriental, y cómo empezar de nuevo.