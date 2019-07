Cómo afrontar una crítica para que juegue a tu favor

No siempre las opiniones que los demás vierten sobre nosotros o nuestro trabajo van a ser justas, positivas, motivadoras y cargadas de reconocimiento. Más bien suele ocurrir lo contrario: vemos antes lo que falta, lo que creemos que no funciona en los demás, que lo que hacen bien.

La crítica está tan integrada en nuestra cultura, en nuestro quehacer diario que no nos damos ni cuenta, que nos parece algo normal, lícito.

Dale Carnegie aporta su granito de arena también en este terreno con su primer principio, que recomienda con buen tino: ‘No critiques, no condenes, no te quejes’.

La crítica suele acarrear estados de ánimo negativos, sensación de frustración y de fracaso. En las relaciones humanas, la crítica no beneficia a ninguna de las partes: no contribuye a mejorar la situación, resulta desmotivante y nos aleja de los demás. La crítica es la contraparte del reconocimiento.

Cómo evitar que las críticas injustas nos preocupen

Aun así, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones nos toca lidiar con críticas hacia nuestra manera de ser o de hacer que, con frecuencia, consideramos injustas.

Nos va aportar tranquilidad comprender el origen de una crítica, aceptar que la diversidad de opiniones es riqueza y que las dificultades son las que nos ayudan a crecer como personas y a superarnos día a día.

Solo así, ante una crítica injusta, seremos capaces de responder sin sentir desasosiego, y podremos actuar con libertad.

Tres consejos de Dale Carnegie para lidiar con la crítica

1. Recuerda que a menudo, una crítica injusta es sOlo un elogio disfrazado

¿Sorprendido o sorprendida? Si lo piensas bien, verás que en muchas ocasiones es así. Con frecuencia, las personas que nos critican de forma injusta esconden, en el fondo, una cierta admiración hacia nuestra persona o nuestro trabajo. Si somos capaces de darnos cuenta de que es así, la crítica que nos hagan no tendrá ningún efecto sobre nosotros.

Solo por el hecho de comprender cuál es su origen, la crítica pierde automáticamente su fuerza para convertirse en un comentario neutro que no nos afecta ni condiciona en nuestra respuesta.

En este punto, si recordamos la frase de Dale Carnegie cada vez que nos critiquen puede que incluso nos sintamos halagados por quien lo hace. Sabremos que esa crítica injusta es, en verdad, un ‘elogio disfrazado’.

2. Da lo mejor de ti

Cuando damos lo mejor de nosotros, lo damos todo. Y cuando damos o hacemos lo máximo, no podemos hacer más. Sencillo, ¿verdad? Como dice el refrán: ‘Quien da todo lo que puede no está obligado a más’.

Cuando ponemos todo de nuestra parte, las críticas no deben molestarnos. Puede que a los demás no les complazca o no les convenza lo que hacemos o del modo en qué lo hacemos, pero eso ya no está en nuestras manos cambiarlo. Sencillamente, no depende de nosotros. Y, si no depende de nosotros, ¿nos sirve de algo preocuparnos?

3. Analiza tus propios errores y corrígete a ti mismo

Las críticas nos ayudan a mejorar. Si sabemos aceptarlas, son un regalo que los demás nos hacen. Como mínimo, nos dan pie para parar y reflexionar si seguimos en el buen camino o nos hemos desviado.

En lugar de enfadarnos o reaccionar con rigidez y malestar, podemos decidir escucharlas con buen ánimo. ¿Qué puede haber de cierto detrás de esta crítica? ¿En qué puedo haberme equivocado y cómo puedo evitar que vuelva a ocurrir?

Los errores son, sin duda, las mejores lecciones de vida. Gracias a ellos, decidimos hacer las cosas de modo distinto y gracias a ellos logramos el éxito.

Recordemos que las críticas injustas son frecuentemente elogios disfrazados.