Cómo vencer el miedo a las ventas

El miedo es una reacción normal de nuestro organismo ante una situación que no controlamos, y como asesores de ventas, lo experimentaremos en algún momento. El problema está cuando este miedo nos paraliza y nos inunda de pesimismo. Muchas personas se alejan de las ventas porque temen a cometer errores, al fracaso o al rechazo. Los asesores de éxito poseen la cualidad de poner el miedo bajo control, aunque, como cualquier persona, no dejen de sentirlo.

Te traemos seis razones por las cuales no hay que tenerles miedo a las ventas.

Las ventas empiezan con todo

Henry Ford dijo: “Nada ocurre hasta que alguien venda algo”, porque en el corazón de cada empresa es el motor generador de ingresos de las ventas. Los electrodomésticos no se fabricarían si los compradores no los necesitaran. No se construirían nuevas casas si no hubiera familias que quisieran ocuparlas. Cada venta garantiza o enciende una serie de pasos desde el desarrollo a través de la garantía de calidad que requieren recursos humanos más allá de una capacidad de ventas.

Los profesionales de ventas de hoy son realmente profesionales

Los roles de ventas a menudo tienen una mala reputación debido a estereotipos obsoletos. Algunas personas todavía relacionan los roles de ventas con los vendedores de coche usados ​​proverbiales pegajosos, los vendedores ambulantes y la gente agresiva, sin embargo, el papel del desarrollo de negocio ha evolucionado bien más allá de ser persistente y de gran alcance. Por lo que nos lleva al siguiente punto.

Algunos roles de ventas requieren experiencia

Muchas veces, las personas son promovidas a ventas después de haber alcanzado un conjunto de habilidades específicas o nivel de conocimiento. Esto les permite tener un conocimiento del producto impresionante, lo cual generará credibilidad y confianza con sus clientes. Ingenieros, por ejemplo, a menudo son astutos en el diseño y la construcción antes de que se consideren para puestos de venta de piezas específicas, equipos, software, etc. Farmacéuticos, estos son representantes de ventas que a menudo deben tener títulos especializados en su área para ser considerado para este rol.

Las ventas de algunos productos incluso pueden salvar vidas

Si alguien vende dispositivos médicos que ayudan a garantizar la seguridad y la supervivencia del paciente, con frecuencia consultará con los cirujanos durante las primeras aplicaciones de los dispositivos médicos para asegurarse de que se utilizan correctamente. La misma razón de ser puede aplicarse a las ventas de innumerables productos, desde asientos infantiles hasta alarmas de seguridad.

Los profesionales de ventas son detectives

La competencia es feroz, por lo que los profesionales de ventas tienen que desarrollar nuevas estrategias para descubrir y cerrar negocios. Para determinar si hay una necesidad para el producto o servicio, deben hacer las preguntas correctas, escuchar atentamente las respuestas y pintar una imagen convincente para demostrar que la perspectiva absolutamente necesita el producto. Si le preguntas a alguien si necesitan un producto, probablemente dirán que no. Si haces preguntas que revelan una brecha entre el estado ideal del comprador y el estado actual, ha detectado una oportunidad en la que puede capitalizar.

Se trata de ayudar a la gente

Al atender las necesidades de los prospectos, los profesionales de ventas les ayudan a alcanzar sus metas. Los planificadores financieros están vendiendo inversiones, pero ayudan a las personas a planear un retiro alegre. Los diseñadores de interiores venden servicios que permiten a las familias hacer recuerdos de por vida en hermosas habitaciones.

Si hay algo en este mundo que llena de plenitud, hace sentir bien a las personas y da sentido a sus vidas, es ayudar a otros. No dejemos de hacerlo.

“La única forma de vencer al miedo es enfrentarte a él. Si eres lo suficiente valiente de enfrentarte a tus miedos, nadie te parara en el camino al éxito” - Emerson