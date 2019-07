La imprenta es tan útil como los pertrechos en la guerra y ella es la artillería del Pensamiento " Simón Bolívar ". ¿Cuánto vale una frase que me recuerda algo de William Ojeda, quien fue condenado a un año de prisión por el juez José Luis Irazú, al ser acusado de difamar a dos jueces por el contenido de su libro “¿Cuánto vale un juez?”.Ojeda se puso a las órdenes de los Tribunales el día Jueves 23 de enero del 1997 y seis meses después, que muchos recordamos William salió de la cárcel el día viernes 27 de junio del 1997, unas de las conmociones que dio la vuelta al mundo, cuando Ojeda sale afuera de la prisión y se encuentra con su madre al verla se arrodilla y junto con ella se pone a llorar… Gracias a la celebración del Día del Periodista, el entonces presidente Rafael Caldera accedió a la demanda de la opinión pública de indultarlo.Esa frase “¿Cuánto vale un juez?”, se me parece una que tengo: “¿Cuánto vale una publicidad?” Sé que son temas distintos uno del otro, pero se darán cuenta que al final tienen similitud…Que decepción veo cuando una agencia de publicidad de alto prestigio en Venezuela y en el mundo se haya prestado para exponer a una persona al escarnio público, haciéndose cómplices de los llamados “robolucionarios”; y eso pasó conmigo.Ustedes deben recordar amigos lectores cuando en meses pasados hice ciertas denuncias de corrupción contra del CAAEZ, ante los medios de comunicación. En vista de lo señalado por mi persona, han salido varios avisos publicitarios puestos y pagados en varios periódicos del país, y en los diarios locales de Barinas como Diario Los Llanos, Diario La Prensa y Diario De Frente. También en el Diario Últimas Noticias, cuya autora laboratorista y maquiavelista consiste en desprestigiarme; es una agencia que esta ubicada en Caracas y tiene el supuesto nombre como me dice Cicerón de PROMOCIONES LEAN SEC C.A. violando todo lo que uno dice de la ética profesional, por la cual le voy a dar varios conceptos de la ética profesional. Puede definirse como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos profesionales de cada profesión. También se le llama Deontología . Al decir profesional no solo se refiere a que la ética es solo para quienes tienen un cartón o son profesionales, sino que está, en especial va destinada a las personas que ejercen una profesión u oficio en particular. Para ustedes los de esta agencia, les recuerdo que la ética profesional tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad, en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, esta, parte del postulado de que, todo valor esta íntimamente relacionado con la idea de un bien. Sus fundamento señores Lean Sec es la naturaleza racional del hombre. Esta naturaleza es espiritual y libre, por consiguiente tiene una voluntad que apetece al bien moral. Haga el bien y evite el mal.En unos de esos escritos me señalaron como un gángster, quien para mi concepto es un criminal de carrera que es, o en un cierto momento se convierte casi invariablemente, en miembro de una organización criminal violenta y persistente, lo que en inglés, se conoce como gang (pandilla). Estilo de esos mafiosos Al'capone o como Vito Corleone</a> . Que Corleone fue un personaje ficticio y uno de los protagonistas de la novela titulada "El Padrino", perteneciente al escritor ítaloamericano Mario Puzo. La realidad es que por la plata baila el mono y sé, que como publicitas le sacaron una buena plática a los del gobierno quienes creyeron que nadie los iba a descubrir estos hechos de inmoralidad y desacreditándome ante los medios de comunicación, hasta poniendo al frente de todas sus injurias un mamotreto llamado Movimiento por la Soberanía Alimentaria de Venezuela y firmado por un genufléxico de la comunicación un tal Ángel Torrealba, pero le digo algo digan lo que quiera, que no me van a detener en escribir mis verdades…Sabemos que no podremos estar jamás contra la libertad de expresión, porque es precisamente ésta la que nos garantiza la posibilidad de expresar nuestros valores, su naturaleza; y poder así contrarrestar la estrategia de la confrontación, aquella que se sirve de la falsedad y el estereotipo para inculcar a las gentes una imagen fraudulenta y distorsionada, la imagen de la intransigencia, la imagen de la imposibilidad y del conflicto, que pertenece sólo a una ínfima minoría, pequeña, pero ruidosa y violenta. Libertad de expresión, convivencia, respeto y conocimiento son buenos puntos de partida para una hermandad Universal.El ser humano necesita los conocimientos que le dan una visión general del mundo; la facultad de comprender el medio en que se vive; la ciencia y la técnica que lo hacen desarrollarse y gozar de los adelantos y las ventajas del progreso; pero también necesita una moral, una visión de futuro; una conciencia ecológica y una espiritualidad manifiesta. Si bien es cierto que el pan se necesita (esto es lo material), el mensaje bíblico se complementa con “no sólo de pan vive el hombre”.Tienen asimismo que mantener: una realidad presente (la razón de ser); una visión de futuro y una tradición.Como es de conocer en las agencias de publicidad, se ocupan profesionalmente de la creación y ejecución de campañas de publicidad o elementos aislados de éstas, por lo general mediante un briefing (pauta). El briefing es una especie de guía en el que llevará una investigación previa de los competidores directos e indirectos, con las cuales obtendremos los objetivos, pero nunca la publicidad esta para desprestigiar a la gente como lo hicieron conmigo mismo.Si quieren desprestigiarme señores de PROMOCIONES LEAN SEC háganlo que ya la gente sabrá quienes los mandan, a ponerme mal ante el escarnio publico. Con mis artículos de opinión lo que uno busca es que nuestros gobernantes reflexionen sus errores y siempre lo hecho con una convicción de lucha como lo dijo nuestro Simón Bolívar< /a> . El que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores… Pero no es para desprestigiar a las personas como lo hicieron ustedes conmigo ante el escenario público.Me doy cuenta que los señores de dicha empresa tienen el control y el monopolio de publicidad nacional, de los organismo público del Estado como es el caso del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, quien esta al frente es el sociólogo Elías José Jaua Milano el hombre de Caucagua. Se dicen que en esta agencia de publicidad le manejan la imagen a este Ministro, que ya muchos saben que la imagen de Elías está por el subsuelo por esta cerca o vinculado con los buenos guisos que se hacen en sus cartera de Ministro como: CAAEZ, FONDAFA, CVA, INTI entre otras. Que el mismo Elías puede preguntárselo a Carlos Luís Rivero Ballesteros, quien lo denunció en días pasado a través de los medios por hechos de corrupción.Sabemos que este gobierno habla tanto en contra del imperialismo norteamericano es decir en contra de los Yankes, pero se darán de cuenta que esa empresa es más imperialista que las empresas publicidad que hacen vida en nuestro país, pero el gobierno contrata sus servicios. Que pasa con este gobierno en vez de contratar a las cooperativas de publicidad que ellos tantos mencionan, pero como es común dentro de este gobierno a quien sea más genufléxico del gobierno se le da un contrato.Señores de PROMOCIONES LEAN SEC C.A los perdono porque es de sabios perdonar al impelido de misericordia y de clamor, hasta el más arrastrado y más grande de la historia, hay que perdonarlo porque el perdón es para todos los que cometamos falta alguna, sea de donde venga la falta, pero hay que perdonar… muy bien lo decía don Rómulo Betancourt, cuando alguien lo expuso al escarnio público, mencionó éstas palabras: "Preocúpate el día que no hablen de ti… ese es el día en que debes preocuparte, pues aunque hablen mal de ti, pero que hablen"… Tal vez mañana me van a desmentir o van a decir que es unas de mis locuras, hasta decir que mis escritos los elaboran otras personas, como decía Daniel Tenenbaum: "un abajo firmante", y por otras razones a las que puedan decir de mí, háganlo, que desde aquí los espero con mi artillería de pensamientos y también mi pluma para esgrimirlos…