USM al servicio comunitario

Hablar de universidad debemos irnos en analizar el concepto de Universidad es conveniente revisar brevemente el desarrollo histórico de las instituciones que reciben este nombre. Estas instituciones no fueron diseñadas de acuerdo a alguna idea o concepto predeterminado, sino que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y definiendo, en este proceso, sus características, sus valores, sus principios y sus objetivos. Estos atributos, creo yo, son los que constituyen el concepto de Universidad. Trataré de mostrar que algunos de ellos son permanentes, pero otros dependen de circunstancias que varían con el tiempo. Por eso un análisis como el que se pretende hacer en este trabajo debe considerar los antecedentes históricos de las universidades. La responsabilidad social de las universidades es una manera de ser y de estar en la sociedad y que tiene incidencia en todo lo que tiene que ver en los ámbitos de actuación o con los ámbitos de la misión universitaria".



Unos de los retos principales es enfrenta la sociedad actual esta centrada en la administración adecuada de la información, sobre todo por el impacto que esta tiene en la formación de la sociedad en general, por eso las necesidades sociales y nuestra Universidad, debe desarrollarse desde las propias tradiciones y luchas históricas de ella. Si bien hay muchos elementos necesarios de transformar, en estas tradiciones se encuentran los aspectos que permitieron que, a pesar de las continuas crisis e intentos de destrucción, la Universidad haya sobrevivido y contenga en su seno mucho de la mejor intelectualidad, ciencia y juventud barinesa, en esa lucha esta una universidad y que vino a quedarse y se ha ganado el respeto de todo los barineses y esa casa de estudio se llama la UNIVERSIDAD SANTA MARIA “USM” un reto a la excelencia. Según mis investigaciones para saber el origen de la USM se funda en el año 1953 por Lola de Fuenmayor en el sector El Paraíso de Caracas, la cual fue remodelada para así convertirse en la sede exclusiva de Post-Grado. La sede principal de la universidad comenzó a construirse en 1985 y su ultima ampliación se terminó en 2001, cuenta con 7 edificios de 16 aulas para más de 50 alumnos y 4 edificios de 30 aulas de igual capacidad, posee un edificio de clínica odontológica donde los alumnos hace sus prácticas y otro donde funcionan los laboratorios de electrónica analógica y digital, telecomunicaciones, pavimentos y materiales de la facultad de Ingeniería. En las instalaciones de la facultad de Farmacia funciona un laboratorio industrial que elabora medicamentos genéricos a bajo costo.



En 1994, 1999 y 2004 se fundó en el Estado Anzoátegui, Amazonas y Barinas, respectivamente, un núcleo universitario con modernas edificaciones como parte de los proyectos de descentralización de la educación en Venezuela.



Todos esos dichos núcleos universitarios es gracia ha una persona que hoy dirige USM como es el Dr. Umberto Petricca Zugaro, presidente de la Sociedad Civil Universidad Santa María que tan solo en poco tiempo al mando de esta prestigiosa casa de estudio arrompido todas sus barreras educativas, y en la formación de Educación Superior en la área de Pre-grado y en la área de Postgrado. El excito en la USM del núcleo Barinas se ve cuando buenas personas como el Dr. Umberto Petricca haya venido invertir en nuestro Estado con su manifiesto interés en la educación como pilar fundamental del progreso del país, lo que ha llevado a dar prioridad al fortalecimiento y perfecciones de los sistemas y estructuras educativos creando varias sedes en el país entre ellas tenemos la USM del núcleo Barinas una hermosa infraestructura construida por el Arquitecto Luciano Jordano D´Marzo, siendo considerada una de las mejores construcciones del país, catalogada así por expertos en la materia para los barineses.



En estos cuatro años el núcleo Barinas del USM hemos visto avance en que los estudiantes están comprometidos con las comunidades barinesa. Sabemos que los avances de nuestro Estado deben estar acorde con unas necesidades como es con los consejos comunales en donde se implementa a cabalidad en la Universidad Santa María a través del núcleo Barinas.



En la Universidad Santa María estamos de acuerdo en que las instituciones de educación superior tienen tres funciones básicas alrededor de las cuales deben trabajar: La formación, no sólo profesional sino también de personas integradas en la sociedad; la generación y transmisión de conocimiento; y la extensión, que se define como la presencia de la universidad en aquellas realidades en que debe presentarse y actuar. "La responsabilidad social tiene que ver no sólo con los impactos, sino también con el derecho constitucional, con creación de redes, con participación".



Toda labor académica de la Universidad y de sus Unidades tiene un contenido altamente social. Ella busca en efecto, formar hombres y mujeres integrales que presten un servicio profesional altamente cualificado a la sociedad. La Universidad ha formar “Hombres y Mujeres para los demás” con sólidos criterios éticos y humanísticos de solidaridad y excelencia en el servicio. La investigación en la Universidad pretende desarrollar el conocimiento, tanto científico como técnico, que permita una mejor y mayor calidad de vida. Y ello es altamente social.



La Universidad y sus unidades no pueden ser ajenas a su entorno; deben no sólo situarse, sino orientarse hacia él y de alguna manera dejarse conformar por sus necesidades y urgencias. Como consecuencia de lo anterior, la Universidad debe extremarse en la búsqueda y constitución de ciencias y técnicas pertinentes, tanto social como laboralmente, es decir, de ciencias y técnicas que toquen la realidad del país para ayudar a transformarla de manera inteligente y eficaz. Una de las formas en que la Universidad Santa María cumple su labor social es a través del Servicio Comunitario, próximo a iniciarse con la participación del Director General del núcleo Barinas, el General Brigada Ej. ® Dr. Luis Espinal y los Coordinadores Jorge Luis García, Profesora Angelina Socorro, Profesora Arceliana García y Profesor de Ingeniería respectivamente.



Entendemos por Servicio Comunitario, la actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación superior que cursen estudios de formación profesional, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la comunidad, para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines del bienestar social, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en esta Ley. Los sustentos teóricos pedagógicos que fundamentan el servicio comunitario, se expresan claramente en los postulados de Habermas (1987), en la teoría socio-crítica, que nos obliga, desde el currículo centrar nuestra mirada hacia un cambio epistemológico en nuestra manera de concebir los planes de estudios, las actividades de enseñanza- aprendizaje, la concepción de las prácticas, la concepción del voluntariado y el concepto preciso del servicio comunitario.



Desde este enfoque epistemológico, el servicio comunitario se recrea en el conocimiento como un sentido/significado relacional entre el estudiante y su entorno sociocultural y físico a la vez, lo que lleva a entender esta acción curricular "servicio comunitario- como una construcción integradora docencia-investigación-extensión. Ello nos obliga a visionar los organismos gestores de nuestra universidad, bajo la óptica de la integración. Esto por el significado socio-integrador que debe poseer la institución desde el ámbito comunicativo, crítico y transformador, para que a su vez, los sujetos "profesores, estudiantes y actores comunitarios- adquieran colectivamente la experiencia de diseñar, desarrollar e implementar, en un mismo proceso y en una misma situación, el proyecto comunitario, el cual debe ser concebido como un producto colectivo-institucional de una práctica social que busca sentidos y significados para no, de manera utilitarista, dar respuestas a estos problemas, sino a contribuir a la toma de conciencia del significado social, ciudadano y profesional de la acción educativa en un contexto determinado.



En esta responsabilidad se encuentran los docentes, actores también fundamental es de la puesta en marcha de la Ley, quienes tienen cargas imposibles de soslayar, pero que a su vez requieren formación. Ante este reto, le corresponde a la UNIVERSIDAD SANTA MARIA asumir con mayor prontitud diversas acciones conjuntas: la elaboración del reglamento con la participación de los prestadores del servicio (estudiantes las comunidades, c) la formulación de convenios con las organizaciones públicas y privadas, que podrán servir de entes financieros para los proyectos, así como para la formulación de los propios proyectos comunitarios, d)Discusión y formulación de proyectos desde las cátedras y departamentos como ejes fundamentales de la actividad académica.



A diferencia de la tan mentada época con la barrera del sonido, según la Teoría de la Relatividad Especial ningún cuerpo material puede ir más rápido que la velocidad de la luz, pero hoy la USM rompe todos los obstáculos educativo para el desarrollo de nuestro Estado y el empuje para aun mejor porvenir para todos los barineses en la calidad de Estudio Superiores y eso se ve “por ahora y por siempre” en la UNIVERSIDAD SANTA MARIA… Barinas crece en forma acelerada y hoy los barineses vemos como una universidad esta acorde con los proyectos comunitarios en forma engranaje con la realidad del Estado. Que es el desarrollo de sus comunidades para el bien de todo los barineses.