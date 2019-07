Solshenitsin y la herencia comunista

Este escrito es un homenaje al ruso Alexander Isáievich Solshenitsin, que ha fallecido hace unos días (03-08-08) y cuya obra, especialmente Archipiélago

Gulac - y que para publicarla arriesgo la vida en el campo de concentración comunista donde la escribió -, ha sido y es muy importante para mi.



En Archipiélago Gulac escribió Solshenitsin: esos rostros no tienen una expresión humana. ¿Qué será lo que genera en ellos tanto odio?².



La respuesta la da el diario Pravda (Verdad en ruso), el órgano del Partido Comunista de la URSS, y que el 31 de octubre de 1918 escribía: a partir de

ahora el himno de la clase obrera será el himno del odio y la venganza. Lo que completó Vladimir Ilyich Ulianov Lenin cuando reiteradamente declaro

que el terror aportaba una energía fundamental para la revolución bolchevique.



Stalin siguió al pié de la letra el terrorífico consejo leninista. Por su parte, Ernesto Che Guevara junto a los hermanos Castro, a pesar de que, nada

mas tomar el poder por las armas el 1 de enero de 1959 con el apoyo de los Estados Unidos, declararon que en breve convocarían elecciones democráticas

y que nunca impondrían un sistema comunista, aplicaron de forma implacable la doctrina comunista marxista-leninista-estalinista desde 1959 hasta hoy,

14 de agosto de 2008, y arruinaron y siguen arruinando, material y moralmente Cuba ante las inadmisibles concesiones de la España del gobierno

PRISOE & Socios & Lobbies & Piquetes de ZP, de la Unión Europea y de Naciones Unidas, que reiteradamente proclaman defender los derechos humanos, democráticos y humanos mas elementales y que se violan, diaria y gravemente, en la Cuba comunista y otros países que controlan importantes cargos, instituciones, programas, fundaciones, etc. en Naciones Unidas como, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra (Suiza).



La envidia, el odio, el control orwelliano-totalitario, el maquiavelismo depredador y asesino, la manipulación, la represión, el terror y el saqueo,

el nomenklaturismo corrupto, el establecer siempre el mejor chivo expiatorio para eludir cualquier responsabilidad son los motores, las manos visibles e

invisibles del comunismo, una autentica fabrica de lo mas inhumano, de los mas inmundo, de la mayor degradación material y moral.



Tengamos muy presente que la peor contaminación es la del alimento y medio espirituales e inmateriales, y que produce las peores miserias, demagogias,

corrupciones, degradaciones, fanatismos, maltratos, violencias, terrores y envilecimientos.



Recordemos, también, que el marxismo-leninismo (y hoy siguen en ello los neocomunistas de Chávez y demás, los alter mundialistas antioccidentales y

violentos, los nacionalistas excluyentes y/o terroristas, los fundamentalistas islamistas, etc.) tenia como uno de sus principales

objetivos, imponer, por medio del control implacable de la las instancias de encarnación, socialización, institucionalización, referenciación, representación, divulgación y agitación (educación, universidad, justicia, ciencia, cultura, ocio, deportes, medios de comunicación y otros emisores, partido único, sindicato único, movimientos y redes sociales controladas por

el poder, por el partido único, etc.; anulación-sometimiento de la familia, la iglesia, la religión), el antihumanismo materialista revolucionario

frente a la libertad responsable, al humanismo sea este cristiano, tibetano, budista, de cualquier religión o creencia, y que tachaban de formales,

pequeño burgueses, decadentes, contrarrevolucionarios.



Alexander Sergueievich Pushkin: ³¡Que desgracia! ¡Que insensata ilusión!

¿Dónde esta la libertad, donde esta la ley? por encima de nosotros/ No reina

mas que el hacha.



Albert Camus: No debemos perder el hilo de sufrimiento y ternura que hace del universo de Dostoiesvki algo muy próximo a cada uno de nosotros².



HERENCIA DEL COMUNISMO



La herencia del comunismo, en Rusia (y otras partes), ha dejado un Crony Capitalism (un capitalismo de compinches), una democracia y economía

amañadas y de juego sucio en manos del Servicio Federal de Seguridad (el FSB, la antigua KGB) y de unas nomenklaturas ostentosas, unas oligarquías

sin principios, dispuestas a lo peor de lo peor dentro y fuera, y una mafias muy poderosas, vinculadas con las nomenklaturas y los poderes rusos (como ha demostrado la excelente serie de artículos publicados por el diario español ABC cuando fueron detenidos importantes mafiosos rusos en España hace unas semanas. España se ha convertido en una de las bases de muy importantes mafiosos rusos y de otros países. Lo que, en parte, explica el boum de la construcción y de otros negocios que ofrecen posibilidades para el gran blanqueo. Véase, entre otros el libro de Roberto Saviano: Gomorra: Un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra, 2006, y donde establece, lo que también declaro, que España esta invadida por el dinero

de la Camorra) y dispuestas a lo peor de lo peor por acumular, mejorar sus amañados negocios y ostentar a lo bestia.



Solshenitsin, 50 años después de escribir Archipiélago Gulac, dijo: Es todo el dispositivo del país (de Rusia) lo que hay que cambiar de arriba abajo.

¿Quién lo hará? No veo en Rusia a hombres capaces de hacerlo. Y los pocos que hay son perseguidos, chantajeados, infiltrados, expulsados o asesinados

por el nuevo poder ruso y que impide la alternancia real, una democracia y economía con garantías y seguridad, una critica y justicia justas e

independientes.



Empero, a pesar del pesimismo de Solshenitsin, debemos tener en cuenta su ejemplo (y el de otros disidentes, oponentes al poderosísimo poder soviético), de cómo en las condiciones mas duras, crueles y difíciles, y

arriesgando su vida, escribió Archipiélago Gulac; obra que descubrió al mundo el terror institucional y cotidiano, la represión y el chantaje permanentes, y los campos de concentración comunistas. Lo que fue muy

importante para contribuir al hundimiento de la URSS, del comunismo del Este. Y que nadie creía que se fuese a producir de forma tan rápida. Recordemos que Hitler y su nomenklatura dijeron que el III Reich (Imperio) totalitario nazi duraría mil años.



RESISTIR SIEMPRE, EN TODO LUGAR Y CIRCUNSTANCIA



Es decir, debemos, siempre, en todo lugar y situación, tener muy presente a los clásicos. Y los clásicos, con relación a la resistencia, nos han dejado

estas dos importante citas: At spes non facta (A pesar de todo siempre nos queda la esperanza) y Vitam impendere vero, libertas e iustitia (Llegado el

momento hay que arriesgar, incluso la vida, por la verdad, la libertad y la justicia).





Fdo. Miguel Cancio, economista y sociólogo, profesor de Sociología, Sociología de la Empresa y Socioeconomía del Desarrollo y los Movimientos

Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago-Universidad de Santiago de