Eloy A. Romero Arechavala Eloy A. Romero Arechavala Lo rentable que es hablar mal del Presidente

Sept. 12, 2008, 11:14 a.m.

Se ofrece trabajo súper bien remunerado , con visa gringa asegurada , viajes a Europa todo incluido y la derecha mediática a sus servicios para personas con las siguientes características: que padezcan de amnesia, que sean boconas, roba cámaras, resentidas, desclasadas, anti pueblo, vende patrias y con complejos de esclavos; única condición : Hablar mal de Daniel Ortega, calificar como malo todo lo que haga o trate de hacer, descalificar cada movimiento que haga, él o su equipo de Gobierno, magnificar los errores y minimizar los logros, de ser posible, ocultarlos, ensalzar a sus críticos sobre todo si fueron compañeros de lucha, si, a esos mismos que antes satanizaban y calificaban de pinateros, asalta bancos, antidemocráticos, comunistas, ateos, ,etc, etc, etc. Y para muestra algunos Botones:



Se acuerdan de lo que Decían de Nicho Marenco cuando fue propuesto para la Alcaldía de Managua? Ente otras perlas decían, que era un monigote de Daniel Ortega, que no tenía carisma que seria un fracaso como Alcalde que había sido impuesto de dedo, etc…, y luego con el paso a desnivel de la Centroamérica recuerdan las predicciones apocalípticas que le hacían a esa obra Insigne de la actual administración edilicia? Que estaba mal diseñada, que con las primeras lluvias se caería , que era un peligro para la seguridad ciudadana que mas bien atrasaba el tráfico, etc…, de pronto el milagro llega a la Presidencia el Comandante Ortega , Nicho empieza a demostrar independencia de criterios, se dan algunas declaraciones encontradas y, suficiente, los medios empiezan a encontrar solo bellezas en la gestión de Nicho, personalmente creo que su gestión ha sido muy buena, las encuestas comienzan a ubicarlo con una puntuación altamente positiva, presidenciable dicen, y ahora Nicho es la solución que los managuas esperaban y la salvación de Nicaragua, que cosas no? Como cambian los tiempos.



Como este ejemplo podríamos encontrar tantos y tantos casos y si no veamos el tratamiento de heroína que le dan a la Comandante Dora María Téllez, si, a la misma que hace tan solo unos años era una considerada una piñatera, asalta bancos, acusada de saqueadora del MINSA, cuando fue Ministra de esa cartera ; y , de pronto, el milagro, ahora Dora María es una luchadora social y una heroína de la democracia y, su ayuno es noticia de primera plana en los medios de comunicación y es visitada, en la “Rotonda de la Democracia”, por lo más recalcitrante de la derecha criolla; razón del Milagro? Dora María se convirtió en una férrea opositora al Presidente Ortega, marcha a la par de sus antiguos detractores y comparte tribuna con los históricos verdugos del pueblo.



Más ejemplos: el cura trapense de Solentiname Ernesto Cardenal, poeta laureado figura prominente de la Teología de la Liberación, ministro de Cultura de la Revolución, Fundador de los talleres de Poesía Popular, donde se pretendía sacar poetas en serie, para él pedían fuese excomulgado de por vida por comunista , quemado en la hoguera por hereje por cuestionar la infalibilidad del Papa como máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo; y , de pronto el milagro, Ernesto Cardenal es noticia de primera plana , motivó?



Hábilmente el poeta transforma un conflicto de propiedad con los herederos de un mártir sandinista en Solentiname en una dizque persecución política del Presidente Ortega que quiere “vengarse de él”, por que le llamo ladrón en su visita a Paraguay y corren los Organismos de Derechos Humanos, de Derecha y de Izquierda, a protegerlo de la “Dictadura de Ortega “y salen pronunciamientos nacionales e internacionales de apoyo para el “pobrecito” y venerable anciano, nuevo estandarte de la oposición criolla y de la derecha mediática.



Podríamos seguir embadurnando cuartillas con muchos ejemplos más, para ilustrar mejor nuestro escrito sobre lo rentable que es hablar mal de Daniel, pero mejor , pregúntenle a la Coordinadora Civil o al Movimiento Por Nicaragua o al Movimiento Pro Voto, o a Ética y Transparencia o al IPADE o resto de organismos de la mal llamada Sociedad Civil que como una plaga se han propagado por nuestro país y han hecho de la política y de su supuesta defensa de la Democracia y la Gobernabilidad una verdadera industria, rentable y próspera, mientras el pueblo en nombre del que supuestamente hablan y reciben jugosos financiamientos sigue esperando la buena nueva de su redención.



Creo, sin embargo que dichosamente el pueblo ya está aprendiendo a diferenciar quiénes son los falsos profetas y quiénes son sus verdaderos redentores, por que como decía Lenín los hechos son testarudos. Pero la lucha que, apenas empieza, será prolongada y con recursos abundantes y más sofisticada por parte de los grupos desplazados del poder, y como parte de la cinta ya veremos como irán apareciendo historias refritas, y como nuevos o reciclados personajes, que parecían sepultados por la historia, trataran de agarrar “raid” en esta vorágine de manipulaciones y verdades a medias, orquestada y financiadas por fuerzas exógenas, que con la complicidad de los malos hijos de nuestra Patria trataran de revertir el proceso de cambios que impulsa este Gobierno, que no oculta su vocación popular y que busca la Instauración de un sistema social más justo y solidario para este pueblo ya se esta cansando de esperar.



*Ciudadano del mundo

