Freddy Quezada Freddy Quezada Del creador, sus criaturas y sus eventos (Comentario a Cuánto Cuento)Empezaré diciendo que no puedo hacer ninguna crítica literaria sobre esta obra, en principio por no ser mi especialidad y, además, creo que lo fundamental ha sido ...

Sept. 26, 2008, 11:24 a.m.