Ramón Reyes Ramón Reyes Mormones y septiembre 11 ¿Está América bajo maldición? ¿Qué sucedió en Utah - EE.UU. el 11 de Septiembre de 1857? 144 años después, la Ciudad de New York tuvo un ‘atentado terrorista’ el 11 ...

Sept. 29, 2008, 11 a.m.

¿Está América bajo maldición? ¿Qué sucedió en Utah - EE.UU. el 11 de Septiembre de 1857? 144 años después, la Ciudad de New York tuvo un ‘atentado terrorista’ el 11 de Septiembre de 2001.



”La historia no dicha de una tragedia americana”, según lo descrito en la película “Amanecer de septiembre”. “Una tragedia que no se puede nunca olvidar”. Parece ser una maldición cronológica en la nación de América. El 11 de septiembre de 2001, las torres del World Trade Center en la ciudad de New York y el Pentágono en Washington sufrieron un “atentado terrorista”. Era un atentado terrorista u “otra teoría de conspiración” de encubrimiento para “motivar una invasión a Irak”. Ahora, América y sus Aliados se están preparando para una guerra contra Irán. ¿Quién ha hecho una comparación de esos acontecimientos? La “masacre” de 1857 fue una “tragedia encubierta”. ¿Quién puede negar que el 9/11 de 2001 no es otro “encubrimiento político” de los EE.UU. como el “escándalo de Watergate” en 1972 bajo la administración del señor Richard Nixon? (www.uncensored.co.nz) Issue 11: March-June 2008 p. 36-43; Agosto 2008).





“Amanecer de septiembre” hace mención que el 9/11, 1857, “en un valle del territorio de Utah “bajo el nombre de Dios” asesinaron 120 (emigrantes panaderos de Arkansas - EE.UU.) hombres, mujeres y niños fueron salvajemente asesinados. “Amanecer de septiembre1 argumenta “quien dio la orden de la masacre y porqué, se ha mantenido muy secretamente como una conspiración''. ¡Abre tu mente y piensa acerca de los hechos! ¡El imperialismo Americano y sus líderes grupos religiosos están a punto de desplomarse en pocos años!



¡Mormones modernos podrían afirmar que no hubo una orden! Sin embargo, la serie de sermones instigó a la masacre. Un hombre que se identificaba como un profeta del movimiento cristiano dijo que “él era la voz de Jehová” y afirmando que “él tenía la autoridad de actuar en su nombre para castigar a los gentiles, los enemigos del Pueblo escogido de Dios”. Es bien sabido que el grupo Mormón fue expulsado de Missouri en 1839. Además, los líderes mormones hicieron un “juramento secreto de venganza” desde la masacre de 75 familias Mormones en el “Molino del Haun” el 30 de Octubre de 1938; el asesinato de José Smith Jr. (1844) y el asesinato del Apóstol Parley P. Pratt en Abril de 1857 en la ciudad de Arkansas.



‘Amanecer de Septiembre' presenta otro argumento: “la reputación de una de las figuras religiosas más poderosas de esta nación se ha preservado y se ha protegido, hasta ahora”. ¿Quién es esta figura? Un auto-llamado Profeta Sr. Brigham Young, miembro prominente y Presidente del ‘Grupo de los Doce Apóstoles' de la iglesia Mormona.



“Amanecer de Septiembre” también menciona, “veinte años después del hecho, Juan D. Lee, el hijo adoptado de Brigham Young, fue la única persona condenada y ejecutada por la masacre de los 120 hombres, mujeres y niños en los “prados de la montaña” en el territorio de Utah. El hecho “es que el entonces presidente de los EE.UU. Sr. James Buchanan (1877) concedió un perdón Presidencial al Sr. Brigham Young”, según lo enumerado en la lista de recipientes “de perdones presidenciales americanos”. No es un secreto que muchos líderes Mormones son miembros del grupo “Masónico”; El Sr. José Smith Jr. era uno de ellos (http://eng.wikipedia.org) y la mayor parte de los presidentes Americanos.



Por una parte, “Amanecer de septiembre' arguye: a este día, la Iglesia Mormona rechaza la responsabilidad de la masacre y continúa negando que el Sr. Brigham Young, no tuvo ninguna responsabilidad en relación a la”‘masacre”. Por otro lado, los arqueólogos actualmente en la escena del crimen están demostrando lo contrario http://www.archaeology.org/online/news/mormons.html. Más evidencia es presentada en el libro “El Profeta Mormón y su Harem” escrito por la Sra. C. V. Waite.



Líderes grupos religiosos originarios de Francia, América, Inglaterra, Turquía y el Vaticano han sido los pioneros de las masacres religiosas cristianas por “conversión forzada” según registro en la historia de la humanidad. Por ejemplo, mencionando algunos de esos acontecimientos en los últimos cinco siglos hasta el tiempo moderno: las guerras francesas contra la religión --1560-1570--; la masacre de “los Prados de la Montaña en el territorio de Utah” --por los mormones el 11 de Septiembre de 1857 -EE.UU.--; “la masacre de la Cala de la Arena”, --dirigida por un Ministro Metodista en Noviembre de 1864--; La ‘Masacre de Adana de Musulmanes, Cristianos y Judíos’ igualmente --Turquía 1915--; y “la masacre de Utashi en Croacia” --Iglesia Católica por instrucciones directas del Vaticano en Mayo de 1941--.



4a/4 Trinity Ave.

MILLERS POINT NSW 2000

SYDNEY - AUSTRALIA

Mobile No. 0422 752 746

Email: rareyesgonzalez@hotmail.com