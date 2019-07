Carlos R. Alvarado Grimán Carlos R. Alvarado Grimán La historia sin fin En su afán de perpetuarse en el poder el teniente coronel Hugo Chávez, apela nuevamente, al expediente patriotero, azuzando al pueblo contra los Estados Unidos de Norteamérica, mientras trata de ...

Oct. 1, 2008, 10:26 a.m.

En su afán de perpetuarse en el poder el teniente coronel Hugo Chávez, apela nuevamente, al expediente patriotero, azuzando al pueblo contra los Estados Unidos de Norteamérica, mientras trata de esclavizarnos e hipotecar el futuro del país.



No en balde se ha dicho que: "El patriotismo es el último recurso de los miserables" y en esto de actos miserables, el teniente coronel sabe mucho. Los tiranos son así, poco o nada les importa sus semejantes. Ellos parten de aquel viejo dicho que reza: "El fin justifica los medios", aunque estos medios supongan la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento del pueblo.



El teniente coronel con la expulsión del embajador norteamericano, los desplantes contra el "imperialismo" y el "estupidicidio, buscan enrarecer el clima político interno, con el propósito de boicotearlo y librarse de la contundente derrota electoral que le aguarda el venidero 23-N.



El teniente coronel no es tonto y sabe que está perdido, así es que continuará tratando de engañar a los incautos con su fingido anti-norteamericanismo y la fábula de la conspiración, mientras continúa llenando sus alforjas con los petrodólares venidos del imperio.



El pueblo sabe y está claro que el peligro real para los venezolanos y su libertad no son los Estados Unidos, sino la tiranía que intentan imponer desde Cuba.



Luego de la pasada de cuentas que le propinará el pueblo en las próximas elecciones, se conocerá lo peor de éste régimen fascista y corrupto. Chávez intentará, haciendo uso de las inconstitucionales leyes aprobadas a través de la habilitante y los procónsules que designará para las nuevas regiones, la instauración de un clima de terror, que le permita mantener el control del poder.



El acoso contra los dirigentes de la oposición, periodistas e intelectuales, es solo un botón de muestra de lo que aguarda a la oposición en materia de persecución política. El ex presidente del Perú Óscar Benavides acudió a aquella frase que rezaba: "Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley".



Esto significa que: la Fiscalía, la Contraloría y el TSJ continuarán siendo los garrotes usados por el tiranuelo, para acallar la disidencia y mantener su régimen corrupto.



Es por esto importante internalizar que, luego de ganada las elecciones, tocará al pueblo no irse de vacaciones como ocurría, luego de la gloriosa jornada del 2D, sino que por el contrario, deberá luchar y permanecer en las calles, hasta que la democracia sea totalmente rescatada de manos de la banda mafiosa que nos gobierna, y desmantelar el Estado autocrático

miliciano que en los últimos 10 años, han intentado imponernos a trocha y mocha. De no ser así, continuáremos en esta trampa que destruye al país y en esta historia sin fin.







e-mail: aser_ne@yahoo.ca

Celular: 0414.790.0934

Página: http://www.aserne.blogspot.com