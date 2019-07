Ángel Gutiérrez Sanz Ángel Gutiérrez Sanz En el Día de la Hispanidad: Humanismo fecundado por la circunstancia americana Las difíciles acomodaciones, los nuevos planteamientos y preguntas, los inesperados problemas y conflictos surgidas de la nueva situación creada por el descubrimiento, sirvieron para espolear el razonamiento filosófico. Frente a ...

Oct. 10, 2008, 10:25 a.m.