Emila Persola Emila Persola Historia nica para Dummies A los padres de la MatriaEn Nicaragua la fauna política tiene dos especimenes: los “Políticos con Fincas” (PCF) y los “Políticos que quieren las Fincas de los Políticos con Fincas” ...

Oct. 15, 2008, 10:08 a.m.