Textulia de Edwin Sánchez Textulia de Edwin Sánchez Odios platónicos Usted mezcle una buena porción de envidia, otro tanto de rencor, un poco más de amargura y luego bátalo hasta que quede espumoso: entonces habrá preparado un buen trago de ...

Oct. 15, 2007, 9:02 a.m.