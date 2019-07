Jorge Majfud Jorge Majfud ¿Por qué vivo en Estados Unidos? En 2001, Oriana Fallaci escribió su célebre artículo "La rabbia el 'orgoglio", donde no sólo hacía un ataque indiscriminado a los inmigrantes del tercer mundo en Europa y Estados Unidos, ...

Oct. 22, 2008, 9:32 a.m.