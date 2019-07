Rodrigo Peñalba Rodrigo Peñalba Oligarca, orteguista, nulo, o el exilio Fui a conocer el programa de Eduardo Montealegre en la Cátedra Abierta de la UCA el pasado 23 de octubre. Con el salón lleno, el candidato abrió su macbook air ...

Oct. 29, 2008, 10:19 a.m.

Fui a conocer el programa de Eduardo Montealegre en la Cátedra Abierta de la UCA el pasado 23 de octubre. Con el salón lleno, el candidato abrió su macbook air -laptop pues-, con un slideshow listo para presentar lo que él haría cuando llegue a la alcaldía. Sus líneas principales son Desarrollo Humano, Desarrollo Ambiental, y Desarrollo Económico; todos los cuales consisten en programas de apoyo a la comunidad a través de becas, fomento, patrocinio de obras públicas y demás, siempre con la empresa privada como contraparte.



Por ejemplo, promoverá cursos de ingles y computación, sin llegar jamás a pronunciar palabra sobre el programa Yo Si Puedo de alfabetización. Habrá fondos para jóvenes emprendedores -supongo que con banca privada-, programas de "patrocina tu bulevar" en que empresas contrataran pequeñas empresas de ornato para decorar sus propias calles. Ya me imagino las avenidas de Managua: Callejón “Vivian Pellas”, Parque Coen, Avenida Ortiz Gurdián, entre otras. Mencionó que facilitaría el pago de impuestos municipales por Internet, algo que ya esta hecho desde hace meses. Prometió de nuevo el metro vía, financiar con los fondos de la Alcaldía a la Policía Nacional para reforzar Managua con 1000 nuevos efectivos asignados, poner un medidor en cada poste de alumbrado público, construir un complejo deportivo para distrito, entre otras promesas. No explico como gestionaría estos proyectos.



No hizo mención alguna de que haría con los mercados ni con el transporte urbano. Al día siguiente hizo un recorrido por el mercado “Iván Montenegro”, donde declaró a los medios "que de ser elegido se reuniría con los mercados para coordinar actividades", es decir que no tiene ni idea sobre ese tema. Un día más tarde se fue a la terminal de buses de la 114 y se montó por primera vez en una ruta de trasporte urbano. No sabía ni cuanto valía el pasaje.



Tampoco hizo mención de cómo mantendría el subsidio del trasporte en Managua para los buses, arreglo que fue hecho por Dionisio Marenco y que fue el precedente del ALBA. Sobre lo cultural prometió remozar algunos sitios turísticos, apoyar las fiestas patronales, apoyar el carnaval -que es iniciativa privada-, y cositas así. No hay sustancia en su plan cultural.



Cuando se le preguntó cuál sería su relación con el gobierno, contra quien lleva la campaña TODOS CONTRA ORTEGA, dijo que la posición política no pretende competir dentro del FSLN o el sandinismo, por lo que su actuar no le haría sombra a Daniel Ortega; y que las relaciones serían al nivel profesional y responsable.



Montealegre promete pues, una ciudad privatizada y neoliberal, sin conocimiento real de lo que esta pasando en ella. Votar por él me convertiría en un oligarca enemigo del pueblo.



Por el otro lado, y me disculpo ante otros candidatos, la opción más fuerte en competencia contra Eduardo es Alexis Arguello. Alexis no tiene preparación académica para el puesto. Su mejor argumento es que es honesto y lo conoce todo el mundo.



Anteriormente estuvo como vice-alcalde de Dionisio Marenco durante dos años, durante los cuales llevó a cabo iniciativas de apoyo a los deportes y cultura, siempre dentro de un plano asistencial. No se le conoce que haya manejado proyectos, presupuestos o responsabilidades ante casos de emergencias naturales, negociaciones con sindicatos, arreglos con el gobierno, negociación del subsidio trasporte, aporte alguno en lo que fue el mantenimiento vial, construcción de avenidas, pavimentación de calles, o programa alguno similar.



En entrevista en canal 8 en el programa Esta Mañana, cuando se le preguntó por qué en su visita a la UNI dejó que fuese UNEN -organismo cuyo presidente califica a los no partidarios del FSLN como "enemigos"-, quien controlará la entrada al auditorio, Alexis alegó ignorancia sobre tales asuntos. En una entrevista en canal 11, cuando se le preguntó como apoyaría la creación de empleos, respondió que promoverá la descentralización de la alcaldía, como si no hubiese escuchado la pregunta original.



Alexis ha andado durante ocho o nueve meses "en campaña" apareciendo en los actos oficiales del Gobierno o sus ministros, haciendo parecer que es "su campaña" la que da tales beneficios. Cuando se le pregunta por sus propios programas de gobierno, repite el apoyo a los programas gubernamentales de Hambre Cero, Casas para el Pueblo, Usura Cero, entre otros, sin mencionar su aporte a los mismos. Para lo cultural no ha expresado plan alguno, pero la adquisición de Clemente Guido Martínez parece decir que al menos habrá alguien que sepa algo de esos temas, pero sin planes concretos de nuevo.



En pocas palabras, Alexis sería un secretario del gobierno en el manejo de la alcaldía, con todo lo bueno y malo que tiene eso. Los programas sociales del gobierno tendrían menos trabas en Managua para ser aplicados, pero también habría secretismo, verticalismo en las decisiones, "pureza dogmática" en el personal de la Alcaldía, y una forma de gobierno que no dispensa palabrotas y calumnias ante, ojalá sus enemigos, sino ante cualquier persona que les critique de manera constructiva. Votar por Alexis me convertiría en un borrego orteguista.



Ante tales opciones, y remitiéndome exclusivamente a los problemas de Managua, sin convertir esta elección en un referéndum político del curso del país, sólo me resta decir que la mejor decisión para votar seria cambiarme de domicilio a otro municipio con mejores candidatos u opciones de gestión edilicia. Mi voto es irme de Managua, porque ninguno de estos candidatos sirve.



¡Saludos!