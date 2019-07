Johnny Lara Sequeira Johnny Lara Sequeira Los dirigentes actuales Ví a través de los medios de comunicación como fueron víctimas del atropello de unos cuantos dizque mal llamados estudiantes, que a decir verdad dejan mucho que desear como universitarios ...

Oct. 30, 2008, 4:56 p.m.

Ví a través de los medios de comunicación como fueron víctimas del atropello de unos cuantos dizque mal llamados estudiantes, que a decir verdad dejan mucho que desear como universitarios o talvez realmente no lo son y solo se tratan de las fuerzas de choque al servicio de los que nos gobiernan actualmente que no mas que el producto de una negociación errada del ex - gobernante Arnoldo Alemán, estos jóvenes bueno algunos, porque andaban varones con una edad muy avanzada ya para andar en esos movimientos y los jóvenes en vez de estar en sus aulas de estudio preparándose para coronar una carrera profesional y ayudar posteriormente al desarrollo de nuestro pobre país se dedicaron a vapulear a un joven estudiante de la UCA, que este si estaba en sus aulas de estudio preparándose profesionalmente y este fue golpeado por unos cuantos simpatizantes del partido de gobierno, que al mando del ya pasado de años presidente de UNEN.



La verdad es una vergüenza como se expresa el presidente de esta agrupación universitaria, el vocablo que utiliza como si fuese el dueño de una finca, al decir que a la hora que él y sus turbas quieran tomarse las instalaciones de la UCA lo harán, pues lo mismo, el irrespeto a la propiedad privada de unos cuantos, este señor no se si realmente es un profesional o solo un manipulador ya que los que deberían de presidir los movimientos universitarios tienen que ser jóvenes universitarios que estudian y no un viejonazo, que ya no tiene nada que andar haciendo ahí, debería mejor dedicarse a lo que realmente pertenece que es un dirigente CPC, no entiendo cuál es el objetivo de los mal llamados dirigentes de doña Rosario Murillo Zambrana, ya que si piensan que van a intimidar a alguien, pues al parecer no lo podrán hacer ya que eso paso de moda, este pueblo ya perdió el miedo que se sentía en los años 80´s y reprimiendo a un pueblo solo se obtiene el rechazo del mismo pueblo, a como decía un amigo mío, que en realidad no hice ningún

comentario por sus actos, él sabe muy bien que nadie estaba atentando contra el canal y los equipos del mismo, ese amigo es Evertz Carcamo, él decía ya no estamos en los tiempos de que “el que nos brinque es contra”, no señores co- presidentes deberían de madurar políticamente y dejar que el pueblo se manifieste libremente, sería un gran punto a su favor y dejar

de manipular, dejar de jugar con el hambre de este pueblo ustedes y nosotros que estamos de este lado sabemos muy bien que los que mantienen tomadas las rotondas y ciertos puntos de nuestra capital no están de gratis no hay ni oración contra el odio solo blandiendo las banderas y me consta he conversado con algunos de ellos y dicen que tienen asegurados sus tres tiempos de comida y cierta ayuda económica, dígame de donde salen los pagos un coordinador de los CPC, no va a desembolsar esos gastos del presupuesto de su casa para hacer estos gastos, son el producto de nuestros impuestos que están siendo utilizados inadecuadamente por un capricho político.



Señores somos miles de millones sobre esta tierra recibiendo las dadivas de Dios, porque tenemos que pensar igual que ustedes que nos gobiernan somos seres de libres pensamientos, su política es que si no estas conmigo o si me criticas eres mi enemigo, eres oligarca del imperio yanqui, eres un vende patria, no señores estoy seguro que nuestro presidente piensa diferente a la primera dama y que a veces no está de acuerdo con algunas de sus desacertadas decisiones, muchos de los militantes realmente sandinistas abandonaron las filas por culpa de doña Rosario Murillo.



Ahora, yo me pregunto en dónde están los asesores de nuestro excelentísimo señor presidente o es que solo existen para cobrar sus buenos honorarios, ya que lo que dice doña Rosario Murillo es lo único que se obedece porque si sugieren algo los cuadros intermedios son decapitados por la guillotina de la Primera Dama, el Presidente debería de reconocer en su mansión presidencial y hablar consigo mismo y con su almohada que tiene que dejar la soberbia, el es un político populista y no

un gobernante lo suficientemente capaz y preparado profesionalmente, para dirigir nuestra nación y nuestra economía.





jhlaras@hotmail.com