João Pedro Stédile y D. Tomás Balduino João Pedro Stédile y D. Tomás Balduino Soberanía alimentaria y agricultura ALAI AMLATINA, Sao Paulo.- En 1960, había 80 millones de seres humanos que pasaban hambre en todo el mundo. ¡Un escándalo! En aquella época, Josué de Castro, que ahora cumpliría ...

Nov. 7, 2008, 10:41 a.m.