Bandera roja y negra o bandera negro y rojo

El Gobierno de nuestro querido país, y sus asesores esotéricos, han cambiado la bandera rojo y negro por una nueva bandera, el negro es primero y el rojo después. ¿No sé si el pueblo lo ha notado?, hasta en estas elecciones veo a los candidatos para alcalde por el partido de rojo y negro que ondean banderas del partido con colores invertidos, a como han invertido los principios mismos del partido. O simplemente ¿será superstición o es un presentimiento como el rosa chicha, o como llevar los calzoncillos al revés?



En la red se habla de muchos mensajes subliminales utilizados por el gobierno, como una serpiente en uno de los carteles y algunas otras cosas que en un inicio creí que podían ser exageraciones, pero ahora miro a la mayor parte de los candidatos con banderas invertidas, y a muchos seguidores con estas banderas, realmente ahora no creo que sea un simple error de costura.



Ante este comentario mi pregunta es la siguiente: ¿podrá ser este un gobierno con visión Cristiana y objetiva? a como se auto nombran, ¿con deseos de hacer lo mejor para el pueblo?, si éste está utilizando algunas artimañas que a los ojos de Dios son completamente despreciadas, ¿será posible que aliados católicos a este gobierno no puedan observar esto? y si realmente son aliados poder aconsejarlos y decirles que el que siembra tormentas cosechas tempestades, y a los ojos de cualquier cristiano que vea todos estos mensajes esotéricos y artimañas que se están usando, para supuestamente obtener el poder, que estas no son bien vistas a los ojos del pueblo y mucho menos a los ojos Dios.



Es lamentable vernos gobernados por personas que están manipulando los ideales del partido, y que para poder llegar al poder tuvieron que iniciar una manipulación a las cosas de Dios, y siguen haciéndolo, sé que el arrepentimiento existe, siempre y cuando sea de todo corazón, pero cuando el arrepentimiento es únicamente para obtener beneficios esto se vuelve en contra de quienes están haciendo la manipulación, y lamentablemente esto es lo que se está haciendo.



Solamente tenemos un camino que seguir, y es empezar a poner las cosas en orden en esta nuestra bella Nicaragua, la forma de hacerlo ya la conocemos, y es de forma cívica, no podemos encausarnos en más luchas campales, en más guerras, en odiarnos, en este momento de contienda electoral, es el momento de ponerse a pensar en Nicaragua y si queremos tener una patria pijuda y libre como la soñó Sandino , debemos encontrarnos este nueve de noviembre frente a las urnas con un voto decidido a cambiar el rumbo que lleva nuestro terruño, no más dictaduras, no más falsedades, no más atropello, poder caminar en las calles sin temor, con la frente en alto cada vez que expresemos algo y que ese algo sea reparador de las actividades que se están saliendo de lo correcto.



Hay mucho temor en nuestro pueblo, pero el voto es secreto y vale mucho, no tengamos miedo al momento de expresarnos con el voto, que esa será la voz que nos quieren callar, y no podrán, un voto masivo es decisivo y con efecto de avalancha y que sea paridora de una nueva patria, empezando desde las alcaldías hasta la próxima avalancha que será en el 2012.



Y una cosa más que es lo primero que tenemos que hacer este nueve de noviembre, arrodillarnos ante el altísimo y pedirle de todo corazón que nos ilumine para escoger nuestros gobernantes municipales y si también lo hacemos masivamente nuestras voces al unísono será escuchada por él y nos dará la respuesta deseada.