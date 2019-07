Lissette Arellano Lissette Arellano Situación actual del país El motivo es para opinar respecto a la situación actual del país y que el pueblo nicaragüense reflexione. Es innegable que la violencia no es correcta, pero tampoco es correcto ...

Nov. 21, 2008, 2:52 p.m.

El motivo es para opinar respecto a la situación actual del país y que el pueblo nicaragüense reflexione. Es innegable que la violencia no es correcta, pero tampoco es correcto que el país este intimidado por los orteguistas y que paralicen y quiebren la economía, por no aceptar su derrota, porque se engañan de que no hubo fraude donde es evidente, señores cómo es posible de que no se proteste de manera cívica, porque el danielismo no quiere, no se puede permitir eso y no se debe permitir, reflexione pueblo nicaragüense.



A ver pueblo nicaragüense, cuando el presidente se sentó en su casa a escuchar su problema, cuando se sentaron a resolver sus problemas económicos, cuando les dieron de comer, cuando les ayudaron cuando perdieron un ser querido, cuando les dieron trabajo, lo que están creando los danielista es el caos y terror, poniendo pandilleros en la calle, armándolos con machetes, palos, piedras, poniendo buses, morteros y armas, sacando gente de la cárcel Modelo, pregúntense de dónde salen los recursos para transportar a los danielistas en camioneta y buses, de los impuestos perdiendo millones las empresas, porque no dejan trabajar al pueblo.



Miren desde 1990 a 2006, aunque tal vez no hicieron algo como algunos piensan, pero dejaban trabajar el pueblo, había más flujo de dinero. Razonen luchen por que nos dejen trabajar y por la democracia, por la no intimidación y un país libre, como es posible que Evert Cárcamo diga que vamos a la guerra que es eso, como ha retrocedido nuestro país, que no vaya a mejorar nuestra vida, que haya más pobreza, desde que entró Daniel 60 por ciento de la población de Nicaragua y no haya trabajo, alta inflación.



No piense en hoy, piense en el futuro de sus hijos, que le van ofrecer, hacer filas para comer, intimidados y amenazados por el Frente, les digo si el Consejo Supremo Electoral declara ganador a Alexis, digo que todos no paguemos los impuestos a ver cómo van a trabajar, y a ser sus proyectos.



Sean consientes se robaron las elecciones que más pruebas quieren, déjenos trabajar, expresarnos libremente. Basta a esta dictadura, Policía proteja a los ciudadanos, como es posible que el pueblo no respete a sus autoridades. Doña Aminta deje a un lado la política, si eso significa que la destituyan el pueblo lo va a condenar ,pero que sea Daniel no por usted, deje a un lado la amenaza, si aquí no hay alguien que nos proteja quien lo va a ser pregúntese, como es posible que aumente la delincuencia y violencia.



El país está en una dictadura y retroceso por gente que no deja trabajar por un gobierno intransigente, que no da la cara y cuando estaban otros gobernantes eran los primeros en salir y ahora dónde están, creando confusión en la gente, reclamando a esos gobiernos porque no reclama ahora lo que hace su partido, el presidente es de Nicaragua no de un partido si es así que error más grande han cometido los de la Asamblea a que se ganen las elecciones con 38 por ciento. Que desgracia pactistas nos entregaron a un gobierno dictador que lástima, debemos tener mejores y nuevos gobernantes que no tengan que ver con pactos. Saquemos a los que hicieron esto a nuestro país defendamos nuestra libertad y democracia.



Señores que vivieron en el tiempo de Ortega, ya se les olvidó lo que pasó, porque creyeron que iba a ser diferente se confiaron, lo que vivimos hoy no se parece, no tiene que ser igual puede estar camuflado o quieren volver a vivir lo mismo, ya no vivimos una dictadura, tenemos que volver a vivirla.



Jóvenes que no vivieron en esa época no quiere decir que tienen que vivir lo de su padre, tiene que ser diferente no se confíen luchen por el país, no por un partido que no les da de comer y si les da es comprado, a ver cuántos trabajan en su carrera o estudian o van a ir a la universidad.



Reflexionen, no quieren vivir cómodos o en pobreza, miseria, ir a la guerra. Y como es posible que solos los danielistas puedan trabajar en el estado e ir recomendados con una carta de la Rosario Murillo, esto es abuso de autoridad

y recursos que el dinero que pagamos de impuestos se gasta en propaganda y carteles del frente, con pancartas de Daniel en todos lados, que destruyen propiedad pública y privada.



¿Quién está indignada por lo del país?, que no lo dejan trabajar y que no hay empleo, y la comida más cara. Digamos basta a esta situación y dictadura por el futuro del país y de nuestro hijos. De qué nos sirve vendernos hoy, si mañana no tenemos que comer, dejen de conformarse con la satisfacción inmediata, cuando vamos a tener que dejarnos de preocupar por comer por el trabajo y que no hay dinero para las medicinas, la recreación, ropa, servicios potables y eléctricos.



No creen que ya sean cometidos muchos abusos de poder y derroche de dinero. Mientras el pueblo se muere de hambre, en la miseria y con grandes deudas que antes, sin trabajo no creen que es hora de poner un stop, pueblo y partidos que están en contra de Daniel, Asamblea Nacional hagan algo por el pueblo, anulen estas elecciones robadas y pidan opinión del pueblo, pero no un pueblo que Daniel compra con 500 córdobas, pregúntese de dónde sale ese dinero y paga a señores mayores para que estén día y noche en las rotandas, se aprovecha de su pobreza, necesidad e ignorancia, si es que hay.



Y si por casualidad aunque imposible que se den nuevas elecciones no dejen que se las roben las próximas, estas y las que venga, controle el material electoral, o mejoren el sistema de votación, para que no se de eso de nuevo, porque como va le van a dar la victoria a Alexis y esto va a quedar impune. Pero no dejen que quede impune.