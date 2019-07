Jorge Vega Jorge Vega ¿Marca- país o marca-política? Nicaragua, única…original es la nueva marca (turística) país que se está promocionando en Nicaragua. Es la nueva imagen que le “mostramos” y “vendemos” al mundo sobre nuestro país. En la ...

Nov. 24, 2008, 10:02 a.m.



Nicaragua, única…original es la nueva marca (turística) país que se está promocionando en Nicaragua. Es la nueva imagen que le “mostramos” y “vendemos” al mundo sobre nuestro país.



En la nueva marca aparece la palabra Nicaragua con los colores rosado chicha y amarillo por dentro de algunas letras-colores manejados también en la campaña política del FDLN (Frente Danielista de Liberación Nacional)-, aparece además una flor (con los colores verde, amarillo y azul) y las palabras “única” y “original” de color azul y verde respectivamente.



Nuestra antigua marca país era Nicaragua un país con corazón -escrito todo en azul-, e iba acompañado de una catedral -crema-, un volcán –verde-, y unas llamas -en forma de estrellas amarillo- que salían del volcán dando la idea de la actividad de los volcanes, así como la muestra de una franja azul que representaba los lagos de Nicaragua.



Hagamos una comparación entre ambas marcas y evaluemos.



La antigua marca país, era más humana, ya que en ella se reflejaba el sentir de los turistas que visitan nuestro país Según leí en los diarios nacionales, para que el país tuviese esa marca, se tuvo que hacer estudios y encuestas en el Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino” y en los puntos fronterizos para determinar qué es lo que hacía que el turista regresara a Nicaragua.



La amabilidad y cortesía del nica que se hace sentir a todos, de diferentes formas, hace que el turista se enamore de este país tan natural, así como de su gente tan tranquila, pacífica -que se defiende de los abusos-, y trabajadora.



Las marcas –turísticas-- de un país invitan a los extranjeros a visitarla, le dan una opción y le muestran lo que se oferta. En el nuestro, se ofertaba, según el logo, los lagos y volcanes muy conocidos por todos y además la leyenda un país con corazón, en el cual se refleja nuestra más alta cualidad a nivel internacional: un corazón para compartir, para dar, para informar. Es una cualidad que nos llena de orgullo, entonces no importan si en otros países hay rascacielos e inmensas construcciones artificiales, lo nuestro es; nuestro país y su gente al natural. Eso es original y único!



El nuevo logo nos hace ver más comerciales, la palabra única nos muestra como que somos mejores que el resto de los países, que somos los únicos en ofertar algo genial, algo que le va a llegar al turista, pero no necesitamos decir esa palabra, queda sobreentendido que si somos un país cálido y servicial, somos únicos. Es eso lo que nos hace diferentes quizá a otros muchos países del istmo, lo “único”, sería pues la calidad humana, amabilidad y disposición al servicio del nica.





En mercadeo siempre se trata de hacer un producto que sea mejor que el ya existente, un producto que sea único, pero siempre hay algo que lo hace parecer a los productos con los que compite, porque usan los mismos canales, entonces no hay garantía que sea 100 por ciento único.



En cuanto a la palabra “Original”, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ofrece 9 significados, en este escrito se abordaran sólo tres de ellos.



Significa entre otras cosas:



“Perteneciente o relativo al origen”

De acuerdo en su uso, porque estamos hablando de Nicaragua como origen.

Otra definición es “Que ha servido como modelo para hacer otro u otros iguales a él”, en desacuerdo, porque Nicaragua -políticamente hablando-, sigue los modelos de Cuba y Venezuela, y el modelo del logo está basado en un diseño muy conocido gracias a la divulgación de publicidad por los medios oficialistas.



Y la última definición que abordaremos es “Que tiene, en sí o en sus obras o comportamiento, carácter de novedad”, hasta cierto punto sí es novedoso, porque se entremezclan los colores oficiales del partido gobernante de turno y la promoción turística en el mismo logo.



El Diccionario de uso del español, escrito por María Moliner (Ed. Gredos, Madrid 2000), plantea que el vocablo “Único” se aplica a una cosa (o varias) de las cuales NO hay otras, se usa hiperbólicamente para ponderar lo extraordinario.



“Original” nos lleva muy de cerca a “Único”, o sea que nuestra marca es una redundancia, es como decir; “me gusta caminar a pié”, “hay que meter las sillas para adentro” etc. Si nuestro país presenta una marca que refleja lo mismo, más que ser original cae en lo ridículo, porque algo que es único en el mundo como la torre Eiffel -Paris, Francia-, es a su vez original, pero luego vienen las imitaciones y eso hace que lo único deje de serlo aunque siga siempre siendo original en su estilo, y en su creación.



Nicaragua y toda la región centroamericana, ofrece un turismo muy parecido; turismo de aventura, naturaleza, historia, las costumbres de la región son familiares, hay ciertas diferencias en cuanto a expresiones y modismos usados, pero globalmente somos muy similares, aprovechando tantas igualdades y la proximidad es que la región es promovida como :



-Centroamérica, tan pequeña...tan grande-.



La marca país de los países que imitamos políticamente son mucho más interesante que la nuestra:



Venezuela, donde renacen los sueños, su website: http://www.mintur.gob.ve/portal/

Cuba; Viva Cuba, su website: http://www.descubracuba.com/



¿Hasta dónde puede inmiscuirse la política? ¿Será que el Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, dejará de llamarse así y pasará a ser el Ministerio del Poder Ciudadano del Turismo Pueblo Presidente?, o como en Venezuela; Ministerio del Poder Popular para el Turismo.



Evalúelo usted mismo.



.