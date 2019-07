Reynaldo Rivas Reyes Reynaldo Rivas Reyes Reforma Constitucional trampolín para una dictadura Todos los animales tenemos cinco sentidos; el hombre posee además conciencia, algo que pueda ser domesticada en un grado tal que en algunos individuos desaparecen hasta el vestigio del lugar, ...

Es imposible que lo que está ocurriendo en Nicaragua ocurre tal como se está desenvolviendo un plan incalificable entre humanos. Es notorio absolutamente que Daniel pretende convertirse en un DICTADOR a eternizarse contra el desvalido pueblo de Nicaragua, se habla de un suceso de esta naturaleza como algo que no solo puede ocurrirse, si no que de una u otra manera ocurrirá. Se habla de que llevará acabo modificar sustancialmente la Constitución y esta posibilidad surge de que Arnoldo Alemán, padrastro de los nicaragüenses con el disfraz del líder Liberal.



Alemán no engaña a los Liberales, no engaña al candidato a Alcalde no engaña a Eduardo Montealegre, no engañan a diputados que aprendieron a navegar con estabilidad del mar de la traición al pueblo y al Liberalismo. Alemán y Wilfredo Navarro le está calando la idea de que están engañando a un pequeño hijo tras de la puerta, para luego salir sorprendido de lo que está pasando.



Esto constituye la gran traición y la mayor depredación de la integridad de La República, negociada como un RE—PUBLICA, todo para colmar las ambiciones de Daniel y de Arnoldo: Daniel necesita tragarse todo cuanto exista en Nicaragua y cree que puede hacerlo por que si Arnoldo pudo, sin tener tanto poder Daniel podrá hacerlo.



Las pocas cabezas que se pueden identificar dentro de una partida de nicaragüenses o de Liberales como es que podemos dejar que Arnoldo Alemán convicto de continuados delitos que aun siguen apareciendo, puede manejar a los diputados y contar con su cooperación para consumar traiciones a la institucionalidad de este pobre país sometido al destino continuado de depredadores políticos.



Daniel no es más que una consecuencia de la existencia y del destino del reo Arnoldo, si Arnoldo permaneciera encarcelado, Ortega carecería del poder necesario para negociar en los términos que lo ha hacho. Ortega ha adquirido todo el capital político de Arnoldo no digo de Liberales, para el FSLN eso es óptimo para el pueblo de Nicaragua, es el destino de una esclavitud Eterna. Nunca podremos a pesar de la exuberante caudal que la naturaleza nos ha regalado, todo es y seguirá siendo, para Arnoldos y Danieles. Mientras, en esta república no pueda acumularse cincuenta ciudadanos que puedan tener la idea de lo que es ser hombre y decente a la vez.



De pensar en el estómago suyo y en el estómago de sus nietos y bisnietos. Que piense que algún día la sociedad les dirá no hablo con sinvergüenzas ni con traidores, que venden el porvenir de millones de niños que no alcanzan la oportunidad de llegar a ser o tener la felicidad, de poder comer cada día las veces necesarias. Alguien tiene que abrir el camino hacia la dignidad la que se nos ha castrado y debe ser ya, antes de que tengamos un dictador constitucional.



Soy sandinista, pero ante todo soy un ciudadano en la tierra y si la integridad la patria es el precio para ser sandinista, prefiero la muerte.



Me sentí orgulloso de Rigoberto. Lo admiro aunque creo en el derecho a la vida que le asiste a un a los tiranos.