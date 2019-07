110 días de incoherencias, inoperancia y corrupción

Inoperancia

La nueva corrupción

Se atribuye a Arthur Schopenhauer haber escrito que las religiones, como las luciérnagas, necesitan de oscuridad para brillar, a lo que podríamos añadir que ningún sitio tan oscuro como para lucir su brillo que Paraguay. Tanto que aunque en cien días el gobierno teocrático del obispo Fernando Lugo ha dado sobradas muestras de incoherencia, inoperancia y corrupción, aún gran parte de la población sigue creyendo en el mesiánico clérigo-presidente.La madre de todas las incoherencias podría calificarse a sus relaciones “carnales” con el imperio norteamericano, fuente de la mayoría de los grupos que impulsaron su candidatura. Hace unas semanas recibió en una sigilosa audiencia a un grupo de congresistas de los Estados Unidos encabezados por Elio L. Angel, miembro de la cámara de representantes por el Partido Demócrata en Nueva York y presidente del subcomité sobre el hemisferio occidental del comité de relaciones exteriores. Luego se supo que trataron sobre la profundización del plan umbral, una herramienta de penetración imperialista de la embajada norteamericana para invadir las instituciones paraguayas. Leer: La USAID en Paraguay ¿Qué es el Plan Umbral? El misterio en torno a las reuniones con los congresistas no es una novedad en el accionar del obispo, quien el 20 de abril ganó las elecciones en ancas de la intervención del embajador norteamericano James Cason, e impulsado por movimientos financiados por USAID.La prensa paraguaya informó el viernes 5 de setiembre de 2008 que la embajadora de los Estados Unidos en Paraguay, Liliana Ayalde, sugestivamente visitó al ministro del Interior, Rafael Filizzola. Pocas semanas después, el obispo y su ministro del interior viajaron a Colombia, donde la embajadora Ayalde dirigió la oficina de USAID, para firmar acuerdos con Álvaro Uribe. Jamás fueron difundidos los motivos de la visita del obispo a Corea, sólo se sabe que su campaña fue fuertemente apoyada por la Secta Moon.También se ignoran los temas tratados en New York con referentes de la mafia ítalo-norteamericana como John Tonelli, o con el heredero del imperio petrolero que en la década de 1930 llevó a la matanza a cien mil bolivianos y paraguayos, David Rockefeller. Lo único cierto es que ofició de guía turístico en la gran manzana Conrado Pappalardo, un personaje conocido por haber operado para el Plan Cóndor y haber proveído pasaportes para el asesinato en Washington de Orlando Letelier.Otros cónclaves nunca aclarados por parte del obispo fueron sus reuniones con James Cason y Roger Noriega, pocos segundos después que Aleida Guevara March, hija del Che Guevara, haya abandonado la misma oficina por la misma puerta por la que entraron estos grandes amigos de Cuba y los hermanos Castro.No se sabe el motivo de las visitas de Christopher McMuller, subsecretario norteamericano de Asuntos del Hemisferio Occidental, al viceministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Jorge Lara Castro, un viejo favorecido de la embajada norteamericana de Asunción.Tampoco se sabe la razón por la que su gabinete está integrado en su totalidad por personajes fuertemente identificados con la CIA tales como Gloria Rubín (referente en Paraguay del NED y la CIA), Camilo Soares (beneficiario de fondos de IAF y NED, favorecido del gobierno de George W. Bush) Rafael Filizzola (signatario de acuerdos con Álvaro Uribe a instancias de la ex operadora del plan Colombia Liliana Ayalde), Karina Rodríguez (de la Casa de la Juventud, que recibió 127 mil dólares de la Inter American Foundation), Liz Torres (referente de las logias de ONGs dependientes de la embajada norteamericana), Esperanza Martínez (del movimiento Tekojojá, financiado por USAID, hoy envuelto en escándalo por corrupción), Canciller Hamed Franco (del Pmas, un movimiento financiado por James Cason), el Vice-canciller Jorge Lara Castro (recibe dólares de la embajada a través de la ONG fantasma Alter Vida), Ministro de Defensa General Bareiro Spaini (hombre de la embajada norteamericana, educado en las escuelas de golpistas de Estados Unidos) o el ministro de Hacienda Dionisio Borda, antiguo responsable de las finanzas de los gobiernos corruptos y agente de la embajada norteamericana y del FMI.Para juzgar la inoperancia del gobierno en sus primeros 110 días, basta saber que los represores de las seis décadas de satrapía colorada siguen impunes y disfrutando de sus fortunas, los organismos represivos siguen matando campesinos paraguayos en defensa de terratenientes brasileños, los sindicatos siguen siendo perseguidos, la embajada norteamericana sigue siendo la principal “fuerza viva” de la política vernácula, la prensa opositora sigue siendo hostiga, los derechos humanos siguen siendo violados y hasta recrudecen las torturas en los centros de detención.Los niños de la calle siguen sin asistencia, la reforma agraria se pospone una y otra vez, la misoginia sigue rampante en las mismas narices de la ministra Gloria Rubín, la publicidad de los entes binacionales siguen yendo a parar a los mismos bolsillos de siempre, y los derroches de fin de año serán los mismos de siempre. Leer: Discursos contra pobreza y gran despilfarro a fin de año. Sobre el desastroso momento que vive el país en materia de seguridad, justificó que “inseguridad hay en Brasil, hay en los otros países también, pero sí queremos sustancialmente mejorar eso comenzando por la misma institución encargada de la seguridad pública”. Últimamente la policía paraguaya se encuentra haciendo huelga de brazos caídos y los asaltos ni siquiera respetan los cumpleaños infantiles, al punto que circula una broma con respecto al ministro del interior Rafael Filizzola, de que sacó a la delincuencia de las calles y la metió en los hogares.Un escándalo empezó sacudiendo al grupo del hermano del obispo, Fernando Lugo, quien se pasa intentando realizar todo tipos de negocios turbios, colocación de bonos, atraer ayuda internacional u otras maniobras, todo ello traficando influencias e invocando el nombre de su hermano el clérigo presidente.Un segundo golpe constituyó el escándalo desatado en Yacyretá, donde varios integrantes del movimiento originario del Obispo (Tekojoja) fueron expulsados de la entidad por haber intentado formar una organización mafiosa para apoderarse de las licitaciones.Luego surgió en seno de la misma alianza de grupos y ONGs del obispo una polémica en torno a los manejos de la Secretaria de Emergencias, al descubrirse que una donación de un millón de dólares de Hugo Chávez, recibida hace meses, se encuentra en una cuenta bancaria a la espera que el secretario Camilo Soares decida qué hacer con el dinero.Consultado por los medios, el secretario Soares reconoció que el millón de dólares proveído por Hugo Chávez en nombre de la república bolivariana de Venezuela, se encuentra depositado en el Banco Sudameris. Otro seguidor del obispo, el hoy senador Carlos Filizzola, en sus tiempos de intendente de Asunción, también hizo un depósito en financieras fantasmas que acabaron quebradas, buscando aumentar el dinero guardándolo a plazo fijo, genial idea que acabó ocasionando una pérdida de miles de millones a la comuna.El secretario Soares afirmó que el dinero se utilizará en proyectos diseñados en su debido momento, lo cual no constituye una "emergencia", que como dice el diccionario es un accidente imprevisto. Si el millón de dólares hoy duerme en una cuenta bancaria, es porque se trata de algo que estaba muy bien previsto.A pesar de que todo lo expuesto aquí es fácilmente verificable en la realidad paraguaya del presente, muchos siguen confiando en que el super héroe que en lugar de capa usa sotana , y todavía confían que realizará algún milagro como multiplicar peces o convertir agua en vino. Como dijo Bertrand Russell, el hecho de que una opinión haya estado muy difundida no es prueba alguna de que no sea totalmente absurda; y por cierto, en vista de lo tonta que es la mayoría de la humanidad, una creencia extendida tiene más posibilidades de ser necia que de ser sensata. LAW