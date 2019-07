Francisco Silva Velázquez Francisco Silva Velázquez Unión Fenosa atenta contra la tranquilidad de los pobladores Tal y como acostumbro todas las noches a partir de las 10:00 por aquello de que por la noche hay tranquilidad, y uno puede sentarse cómodamente a leer un buen ...

Oct. 7, 2007, 10:55 a.m.

Tal y como acostumbro todas las noches a partir de las 10:00 por aquello de que por la noche hay tranquilidad, y uno puede sentarse cómodamente a leer un buen libro, a revisar las noticias del día en los periódicos o sencillamente para los que tenemos la posibilidad de sentarnos a trabajar en una computadora, hacerlo sin las interrupciones que durante el día son generadas por el mundanal ruido --vehículos, repiques de teléfono, conversaciones, radio, televisión, o un cobrador inesperado, etc. etc. etc.--, que no te permiten concentrarte en el trabajo o disfrutar de tu lectura preferida.



Pero para tuerce mía, hoy no pude contar con esa tranquilidad, pues esta fue perturbada abruptamente a las 12:50 minutos de la madrugada de hoy 6 de noviembre al escuchar que frente a mi casa se estacionó una camioneta placas MY 6138, por cierto muy ruidosa, lo que provocó que los perros, tanto de mi casa de habitación como la de los vecinos, iniciaran su labor de vigilantes anunciando con sus latidos que algo raro estaba pasando. ¿Y saben de qué se trataba? nada más y nada menos que de nuestros "amigos" trabajadores de Unión FENOSA… Así como lo leen.



Al asomarme por la ventana observé que con lámpara en mano a tres personas con uniforme de una compañía contratada por UNION FENOSA que hacían revisión en varios medidores colocados en los postes de líneas telefónicas, salí de mi casa para preguntar qué estaban haciendo, a lo cual el señor José Ramiro Domínguez Maldonado muy amablemente respondió que eran de una brigada "antifraude" o algo por el estilo. Me presentó su carné de trabajador de Unión Fenosa con número de cédula de identidad 401-080480-0012V y que estaban realizando su trabajo.



Al recibir la repuesta del empleado de la empresa --los que considero no tienen la culpa pues son enviados por sus jefes a trabajar--, sus palabras me llevaron a una obligada reflexión: Hasta cuándo vamos a permitir que esta empresa continúe haciendo lo que quiere en nuestro país y con sus ciudadanos?



Cómo es posible que nuestras autoridades de gobierno, en este caso INE que es la institución encargada de regular el funcionamiento de esta empresa, permita que en ese horario se realicen "trabajos" que perturban la tranquilidad de la ciudadanía? Cómo se atreve Unión Fenosa a crear una brigada "anti fraude" si más bien ellos son quienes defraudan a los nicaragüenses todos los días con la emisión de facturas alteradas que luego te obligan a cancelar so pena de dejarte sin servicio eléctrico.



Y esta afirmación la hago con propiedad, como igual la pueden hacer todos los ciudadanos de este país al recibir facturas que en vez de disminuir en costos a causa de los racionamientos de siete horas diarias han incrementado de manera constante a pesar de que continúo teniendo los mismos electrodomésticos, por lo que mi consumo en kilowats horas debería ser igual o menor al de hace muchos años y la variación de mi factura solamente debería de ser por la vía de los incrementos porcentuales aprobados por el gobierno debido a las alzas en el precio del petróleo o por motivos del deslizamiento de la moneda.



Pero la realidad no es así y a como dice un amigo mío "Unión Fenosa nos asalta con pistola de palo" por que nosotros lo hemos permitido, pero algo que no puedo permitir, ni deberíamos permitir todos los nicaragüenses es que nos vengan a robar también la tranquilidad que nos merecemos al menos por las noches, por que esto sí constituye un agravante y una verdadera falta de respeto!



