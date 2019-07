Enrique Rimbaud Enrique Rimbaud ¡1er. CANICROSS! Maratón de perros en Nicaragua La mañana estaba nubosa y fría, con lloviznas aisladas pero refrescantes. Con el vidrio de la camioneta abierto, aspirábamos grandes bocanadas de aire fresco, mientras íbamos ascendiendo desde La Concha ...

Dic. 3, 2008, 11:10 a.m.