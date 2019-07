El Gobierno de Nicaragua veta a Sergio Ramírez

Compartiendo lectura “Insurrección Solitaria”

William Somerset Maugham , donde incluye una de las mejores narraciones literarias de la Gran Depresión de 1929 -a propósito de la actual crisis financiera internacional-.

Gracias de antemano por tu atención a la presente, seguro estoy que el diferendo con el doctor Ramírez lo sabrás resolver, más con la sensibilidad del artista en lugar de la autoridad del funcionario.

El autor es economista

Estimada Rosario: te escribo para desearte Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, tanto a vos como a toda tu familia. Sé de lo arduo que ustedes trabajan por el pueblo nicaragüense, especialmente por los más pobres, por lo que no me cabe la menor duda que es lo que ustedes también desean para el pueblo nicaragüense, o más bien para el pobre pueblo nicaragüense.He leído la información que te adjunto, la cual se explica por sí misma. Inicialmente pensaba dirigir este correo a Héctor para pedirle más información al respecto, pero por aquello de que 'donde manda capitán, no manda marinero', pensé que era más apropiado solicitarte más información a vos sobre este tema.Reflexionando un poco sobre el lema de tu gobierno, “Unida, Nicaragua triunfa”, he pensado, siguiendo tu idea, si fuese posible, de vez en cuando, encontrar algo que todos los nicaragüenses pudiésemos compartir, por decir, un libro, que nos permitiese a todos por igual, ese día o días, coincidir en verter nuestros variados criterios en un solo crisol de esperanza.A manera de ejemplo, imagínate a los nicaragüenses en todo el mundo compartiendo la lectura de la “Insurrección Solitaria”, de Carlos Martínez Rivas , y en todos los lugares donde hubiese nicas, ese día, al unísono leyéramos sus poemas e intercambiáramos nuestros impresiones sobre los mismos. A propósito de tu estrecha relación con su Eminencia, el Cardenal Obando, aquello de que “cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo”, con permiso del Cardenal también se aplica a la nicaraguanidad, “dos o más reunidos en tu nombre Nicaragua, y ahí estarás vos, Patria querida y sufrida” ¿Qué te parece?Incluso escritores como vos podrían disertar sobre un tema así. Menciono lo anterior, ya que pensaba que el esfuerzo del diario El País, de divulgar la obra de Carlos Martínez Rivas, es, y quiero decirlo en tiempo presente, una buena oportunidad para facilitar la divulgación de nuestro fondo cultural común nicaragüense, aquello que nos hace a todos nicaragüenses.Creo, y estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, que todos los nicaragüenses debemos facilitar y promover la difusión de la obra de nuestros artistas, al fin y al cabo, cada uno de ellos es un embajador itinerante de nuestro país. Y creo que ustedes, los escritores, tienen una mayor responsabilidad en este sentido.De otros escritores puedo tener acceso a su obra a través de sus páginas web, por ejemplo,A propósito, no tengo información sobre tu página web, como poeta, mucho te agradecería me la hicieras llegar. Creo que no es justo que tu obra no haya tenido hasta el momento la suficiente divulgación que se merece.Por el momento te envío una lista de libros de autores nicaragüenses o que han escrito a cerca de Nicaragua, no tengo a mano -te la prometo en un correo posterior- una dedicatoria de puño a letra que me dedicó el poeta Carlos Martínez Rivas, cuando coincidimos en la Cinemateca, y le agradó que estaba a punto de leer una colección de literatura inglesa contemporánea, que incluida 'En el filo de la navaja', de