Textulia de Edwin Sánchez Textulia de Edwin Sánchez ¿Urge reforma constitucional o moral? Cuando en 1990 un desconocido -al menos fuera de Managua-, Arnoldo Alemán asumía con sus malas artes, la alcaldía de la capital, también se reanudaba la incondicionalidad rentable de individuos ...

Feb. 6, 2009, 8:49 a.m.