BITÁCORA DE GIOCONDA BELLI BITÁCORA DE GIOCONDA BELLI Volviendo de la luz Como ser humano que soy, y poeta, además, no soy ajena a la tristeza, ni al sentimiento de desesperanza, de allí que, en mi última entrega, la claridad se ocultara ...

Feb. 26, 2009, 11:23 a.m.