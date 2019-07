BITÁCORA DE GIOCONDA BELLI BITÁCORA DE GIOCONDA BELLI A todas mis hermanas, las mujeres del mundo, en su día CANTO AL ESTRÓGENOTodavía es el tiempo de la desigualdadde la mirada torva, el grito y la mano alzadael ojo de la mujer soporta y graba en sus pupilasla iniquidad ¿de ...

CANTO AL ESTRÓGENO



Todavía es el tiempo de la desigualdad

de la mirada torva, el grito y la mano alzada

el ojo de la mujer soporta y graba en sus pupilas

la iniquidad

¿de dónde llega esta violencia

a las costas de estos brazos

acostumbrados a la caricia y al acurruco?

¿Qué es lo que en nosotras despierta al lobo

que aún habita en las entrañas del hombre,

esa furia ciega que no detienen súplicas, razones

o la memoria del primer rostro acogiéndolos a la vida?



Nuestra belleza, la abundancia, la generosidad

de curvas y pechos,

la piel suave,

¿qué esconde en su frágil envoltura

que así provoca en ellos la saña y la muerte

la violación y el rapto?



Cantemos, hermanas, por quienes así

se pierden de nosotras

y no pueden consigo mismos

Los que temen el estrógeno de nuestras entrañas.



Crecemos.

Los vemos achicarse en su temor.

Nuestro instinto busca arrullarlos como niños

Ofrecerles el perdón de los adultos

No queremos más que midan su estatura

midiéndose con nuestra sumisión

No queremos que apuntalen su nombre

sobre nuestra obediencia.



Como si vieran llegar un ejército enemigo

se atrincheran en sus vanas certidumbres gastadas

Una marejada de embistes y golpes

lanzan contra nuestros reclamos

Hacen escarnio de nuestras luchas por decir basta

por plantarnos en el suelo

y enderezar la espalda.



En tanto nosotras avanzamos como un río

las hormonas encontrando su cauce

Somos el agua fuerte

que se sacude las lágrimas inútiles

y se despoja del cansancio de llorar.

Ya miles hemos alcanzado la costa

Nos contamos por centenares

Descalzas, dejamos nuestras huellas en la arena

nos tomamos el territorio negado.



Ahora venimos a la vida con el desafío y la desobediencia en la boca

Rechazamos los mandamientos

con que en nombre del amor y el parto nos sometieron.

Anfibias

a contracorriente entre el agua y la tierra

mucho tiempo ya nos ocultamos

en las grutas quietas

de la domesticidad y el silencio

Pero aún con el agua al cuello

no nos ahogamos.



Ahora nos alzamos con caballitos de mar en las manos

Cantando y vociferando

Deshaciendo gozosas

el muro que alzaron para separarnos.



Cantemos hermanas

No paremos de cantar

Sea su violencia la prueba final de nuestro avance

cicatriz guardada en nuestra múltiple piel



Las sirenas han recuperado las piernas.

Andaremos, andaremos, andaremos

Lavaremos el mundo

con el agua viva

de nuestra dulce, redentora, tenaz,

mansedumbre



Para sanarlo

Para que sobrevivamos.



Gioconda Belli

8 de Marzo, 2009